Пт, 2.08.2019
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Редкая возможность: продается половина одного из эстонских островов

ФОТО: City24

Рядом с островом Абрука находится островок под названием Вахасе. Вот на нем-то и продается кусок земли с домом впридачу, пишет Postimees

Остров Вахасе в длину тянется на три километра, а в ширину всего на 400 метров. Выставленный на продажу участок земли имеет площадь 23,35 гектаров и с обеих сторон граничит с морем. Имеется причал и маленький порт, который обслуживает фирма Saarte Liinid.  

ФОТО: City24

На участке стоит жилая рига в сааремааском стиле, построенная примерно в 1921 году. В доме находятся: гостиная, две спальни, кухня и подсобное помещение. Баня построена в 1990-х годах из выброшенных на берег из моря досок. 

ФОТО: City24

Колодец, расположенный на участке, снабжает жильцов дома водой круглогодично. Электричество дают солнечные батареи. Во дворе есть сад с плодоносящими яблонями и ягодными кустарниками. 

ФОТО: City24

Если вы готовы изменить свою жизнь и поселиться на острове, ознакомьтесь с подробностями на странице портала недвижимости City24

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