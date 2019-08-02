Редкая возможность: продается половина одного из эстонских островов

Остров Вахасе в длину тянется на три километра, а в ширину всего на 400 метров. Выставленный на продажу участок земли имеет площадь 23,35 гектаров и с обеих сторон граничит с морем. Имеется причал и маленький порт, который обслуживает фирма Saarte Liinid.

ФОТО: City24

На участке стоит жилая рига в сааремааском стиле, построенная примерно в 1921 году. В доме находятся: гостиная, две спальни, кухня и подсобное помещение. Баня построена в 1990-х годах из выброшенных на берег из моря досок.

ФОТО: City24

Колодец, расположенный на участке, снабжает жильцов дома водой круглогодично. Электричество дают солнечные батареи. Во дворе есть сад с плодоносящими яблонями и ягодными кустарниками.

ФОТО: City24