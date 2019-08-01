Папу выбрали? Облако над эстонской церковью поразило пользователей соцсетей

Композиция фотографии может представлять особый интерес для семиотиков.

В соцсетях под фотографией можно увидеть следующие комментарии: "Как избрал папу?", "Из пасти дракона пошел дым" и "Кто-то принимает баню".

Что значит белый дым для католиков?

Об избрании нового папы оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой. Если папу избрать не удалось, то идет черный дым.