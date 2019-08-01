Папу выбрали? Облако над эстонской церковью поразило пользователей соцсетей
Сегодня Пирет Дрейманн сфотографировала необычный вид на мемориальную церковь Тори: купол церкви "дымился", передает Pärnu Postimees.
Композиция фотографии может представлять особый интерес для семиотиков.
В соцсетях под фотографией можно увидеть следующие комментарии: "Как избрал папу?", "Из пасти дракона пошел дым" и "Кто-то принимает баню".
Что значит белый дым для католиков?
Об избрании нового папы оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой. Если папу избрать не удалось, то идет черный дым.