Чт, 1.08.2019
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  • Папу выбрали? Облако над эстонской церковью поразило пользователей соцсетей

Папу выбрали? Облако над эстонской церковью поразило пользователей соцсетей
Фото

Облако над церковью напомнило пользователям соцсетей белый дым, которым оповещают об избрании папы.

ФОТО: Piret Dreimann

Сегодня Пирет Дрейманн сфотографировала необычный вид на мемориальную церковь Тори: купол церкви "дымился", передает Pärnu Postimees.

Композиция фотографии может представлять особый интерес для семиотиков.

На фотографии выделяется необычное облако.

ФОТО: Piret Dreimann

В соцсетях под фотографией можно увидеть следующие комментарии: "Как избрал папу?", "Из пасти дракона пошел дым" и "Кто-то принимает баню".

Что значит белый дым для католиков?

Об избрании нового папы оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой. Если папу избрать не удалось, то идет черный дым.

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