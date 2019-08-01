Заявка Нарвы на титул “Культурной столицы Европы 2024” подана

Мэр Нарвы Алексей Евграфов, участвовавший в торжественной передаче заявки в министерство, рассказал, когда можно ожидать решения европейской конкурсной комиссии:

“25-го августа большая комиссия приезжает к нам в город, 26-го она будет знакомиться с городом, смотреть на нас, а 27-го с таким же визитом поедет в Тарту. 28-го числа будет финальное представление, в Таллинне, как я понимаю. Вполне вероятно, что 28-го во второй половине дня уже будет окончательное решение”.

В книге-заявке рассказывается о культурной стратегии города, о конкретных запланированных мероприятиях, которые будут проводиться в случае победы.

“Довольно подробная дипломная работа города по поводу своего развития”, - привел сравнение мэр Нарвы.

Культурная стратегия, официально принятая в городе в июне после сбора мнений от жителей, легла в основу заявки. После того, как городское собрание выделило необходимое для работы финансирование с большой задержкой, рабочая группа по подготовке заявки оказалась очень ограничена во времени.

“Почему я хотел вернуться к работе со старой командой, которая писала ходатайство на первом этапе? - сказал на это Алексей Евграфов. - Потому что они многие вещи прорабатывали. Ту работу, которая была сделана на первом этапе нужно было просто завершить. Если бы мы начинали с нуля с другими людьми, было бы проблематично или вообще нереально уложиться в эти сроки”.

Руководитель рабочей группы по подготовке заявки, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев сказал, что сделать всё необходимое в отведенный срок удалось: