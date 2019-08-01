Нужна ваша помощь: пропала 12-летняя девочка

Кристийна ушла из детской деревни в субботу, 27 июля, в тот же день об этом сообщили в полицию. Личного мобильного телефона у нее с собой не было, последний контакт с ней был во вторник, 30 июля. Она убегала и раньше, но очень скоро находилась. Без посторонней помощи она может попасть в беду.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми девочки, также проверили ее возможное местонахождение, однако, к сожалению, пока безрезультатно. Известно, что девочка может передвигаться на попутках в Южной Эстонии, согласно последней информации, она может находиться в Тартумаа.

У Кристийны худощавое телосложение, рост - примерно 165 см. Когда она уходила, на ней были бежевые шорты и бежевая блузка. Она очень контактная.