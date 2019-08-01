Нужна ваша помощь: пропала 12-летняя девочка
Полиция просит помощи в поисках 12-летней Кристийны, который ушла из детской деревни в Рапламаа и не вернулась, сообщила пресс-служба полиции.
Кристийна ушла из детской деревни в субботу, 27 июля, в тот же день об этом сообщили в полицию. Личного мобильного телефона у нее с собой не было, последний контакт с ней был во вторник, 30 июля. Она убегала и раньше, но очень скоро находилась. Без посторонней помощи она может попасть в беду.
Полицейские пообщались с близкими и знакомыми девочки, также проверили ее возможное местонахождение, однако, к сожалению, пока безрезультатно. Известно, что девочка может передвигаться на попутках в Южной Эстонии, согласно последней информации, она может находиться в Тартумаа.
У Кристийны худощавое телосложение, рост - примерно 165 см. Когда она уходила, на ней были бежевые шорты и бежевая блузка. Она очень контактная.
Полиция просит всех, кто видел Кристийну или знает, где она может находиться, сообщить об этом по короткому номеру 112.