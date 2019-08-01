Объявленная в розыск 12-летняя девочка найдена

Кристийна ушла из детской деревни в субботу, 27 июля, в тот же день об этом сообщили в полицию. Личного мобильного телефона у нее с собой не было, последний контакт с ней был во вторник, 30 июля. Она убегала и раньше, но очень скоро находилась.