Объявленная в розыск 12-летняя девочка найдена

По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, местонахождение 12-летней Кристийны, накануне объявленной в розыск, установлено. С девочкой все в порядке.
Напомним, что полиция просила помощи в поисках 12-летней Кристийны, которая ушла из детской деревни в Рапламаа и не вернулась.
Кристийна ушла из детской деревни в субботу, 27 июля, в тот же день об этом сообщили в полицию. Личного мобильного телефона у нее с собой не было, последний контакт с ней был во вторник, 30 июля. Она убегала и раньше, но очень скоро находилась.