Пт, 2.08.2019
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  • Объявленная в розыск 12-летняя девочка найдена

Объявленная в розыск 12-летняя девочка найдена

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Пропавшая Кристийна.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, местонахождение 12-летней Кристийны, накануне объявленной в розыск, установлено. С девочкой все в порядке.

Напомним, что полиция просила помощи в поисках 12-летней Кристийны, которая ушла из детской деревни в Рапламаа и не вернулась.

Кристийна ушла из детской деревни в субботу, 27 июля, в тот же день об этом сообщили в полицию. Личного мобильного телефона у нее с собой не было, последний контакт с ней был во вторник, 30 июля. Она убегала и раньше, но очень скоро находилась.

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