Трудовая инспекция без предупреждения провела проверку в ярвамааском центре, поскольку по направленной в ведомство информации при обращении с опасными химикатами в центре нарушались требования по охране здоровья и безопасности труда. Работники здания жаловались на неприятный запах и раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки глаз.

Инспекция установила, что опасные химикаты хранились на подвальном этаже, соединенном со всем зданием общей вентиляционной системой, а содержащий опасные химикаты воздух циркулировал по дому.

"Сейчас проблема решена так, что вентиляционное отверстие в подвале закрыто при помощи Makroflex, что, однако, вывело всю вентиляционную систему дома из равновесия. Такое решение неприемлемо из-за дальнейшего нефункционирования вентиляционной системы, и за счет него нарушен воздухообмен во всем здании", - говорится в постановлении инспекции.

Инспекция подчеркнула, что опасные химикаты следует хранить в соответствии с требованиями карты безопасности. Карта Lime Chloride ja Halamid® предусматривает хранение химикатов в хорошо вентилируемом помещении, избегая их попадания в циркулирующий воздух.

"Речь идет о химикатах, которые вредны при вдыхании в организм и могут вызвать раздражение слизистой оболочки, а также спровоцировать аллергию или астму", - заявляет инспекция.