Опасные химикаты в подвале госучреждения вызвали проблемы со здоровьем у работников

Трудовая инспекция выявила, что на подвальном этаже ярвамааского центра Ветеринарно-пищевого департамента хранились опасные химикаты, которые вызвали у работников раздражение глаз и дыхательных путей. Ветеринарно-пищевой департамент заверил, что к настоящему времени химикаты убраны, пишет Postimees.
Трудовая инспекция без предупреждения провела проверку в ярвамааском центре, поскольку по направленной в ведомство информации при обращении с опасными химикатами в центре нарушались требования по охране здоровья и безопасности труда. Работники здания жаловались на неприятный запах и раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки глаз.
Инспекция установила, что опасные химикаты хранились на подвальном этаже, соединенном со всем зданием общей вентиляционной системой, а содержащий опасные химикаты воздух циркулировал по дому.
"Сейчас проблема решена так, что вентиляционное отверстие в подвале закрыто при помощи Makroflex, что, однако, вывело всю вентиляционную систему дома из равновесия. Такое решение неприемлемо из-за дальнейшего нефункционирования вентиляционной системы, и за счет него нарушен воздухообмен во всем здании", - говорится в постановлении инспекции.
Инспекция подчеркнула, что опасные химикаты следует хранить в соответствии с требованиями карты безопасности. Карта Lime Chloride ja Halamid® предусматривает хранение химикатов в хорошо вентилируемом помещении, избегая их попадания в циркулирующий воздух.
"Речь идет о химикатах, которые вредны при вдыхании в организм и могут вызвать раздражение слизистой оболочки, а также спровоцировать аллергию или астму", - заявляет инспекция.
Специалист по коммуникации Ветеринарно-пищевого департамента Элен Курвитс сказала, что проблема возникла примерно месяц-полтора назад, и поиском источника и решения проблемы занялись сразу же вместе с управляющей домом фирмой. "Администратор здания нашел временное решение проблемы. На сегодня с подвального этажа химикаты убраны, а помещения проветрены", - сказала она.