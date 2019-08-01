Сависаар назначил себя членом правления своей же фирмы

В марте этого года сын Эдгара Сависаара Эрки ушел из правления предприятия, и у фирмы в течение четырех месяцев не было членов правления.

Недавно единственный владелец Fixor Holding принял решение назначить себя бессрочно членом правления, а также отозвать аудитора предприятия.