Сависаар назначил себя членом правления своей же фирмы

Фирма центриста Эдгара Сависаара Fixor Holding с весны существовала без членов правления, зато теперь политик-ветеран, избежавший ранее уголовного обвинения по состоянию здоровья, взялся сам руководить компанией, пишет Äripäev.
В марте этого года сын Эдгара Сависаара Эрки ушел из правления предприятия, и у фирмы в течение четырех месяцев не было членов правления.
Недавно единственный владелец Fixor Holding принял решение назначить себя бессрочно членом правления, а также отозвать аудитора предприятия.
Паевое товарищество Fixor Holding не подавало экономический отчет за прошлый год, но в 2017 году убытки предприятия составили 8278 евро, а кроме того, по данным Krediidiinfo, у фирмы имеются два действующих нарушения по срокам оплаты.