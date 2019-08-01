Чт, 1.08.2019
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Сависаар назначил себя членом правления своей же фирмы

Хиллар Тедер в суде признал, что Эдгар Сависаар требовал у него взятку. Сависаар не может ответить на эти обвинения в суде, поскольку по состоянию здоровья судебное производство в отношении него прекращено.

ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Фирма центриста Эдгара Сависаара Fixor Holding с весны существовала без членов правления, зато теперь политик-ветеран, избежавший ранее уголовного обвинения по состоянию здоровья, взялся сам руководить компанией, пишет Äripäev.

В марте этого года сын Эдгара Сависаара Эрки ушел из правления предприятия, и у фирмы в течение четырех месяцев не было членов правления.

Недавно единственный владелец Fixor Holding принял решение назначить себя бессрочно членом правления, а также отозвать аудитора предприятия.

Паевое товарищество Fixor Holding не подавало экономический отчет за прошлый год, но в 2017 году убытки предприятия составили 8278 евро, а кроме того, по данным Krediidiinfo, у фирмы имеются два действующих нарушения по срокам оплаты.

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