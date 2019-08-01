Чистая энергия - к 2015 году: в строительстве самой сложной машины в истории достигнута важная веха!

Руководство проекта ITER — самого большого реактора термоядерного синтеза — отчиталось о прохождении очередного рубежа: на стройку стоимостью $19 млрд на юге Франции прибыли из Индии основные части «подложки» реактора, и теперь можно точно назвать дату запуска и получения первой плазмы — декабрь 2025 года.

Реакция термоядерного синтеза может повлечь за собой революцию в области энергетики. В отличие от расщепления атома, синтез позволит выработать колоссальное количество электроэнергии без существенного вреда для окружающей среды. Главная проблема — поддержание устойчивой термоядерной реакции в течение продолжительного времени. ITER — самая амбициозная попытка 35 стран мира добиться этого.

Только центральная часть реактора — токамак ITER — будет представлять собой 60-метровое сооружение массой 23 000 тонн. Его будут собирать по частям, и недавно было установлено основание криостата и нижняя часть цилиндра.

В криостате весом 3850 тонн еще две части, их установка откроет дорогу к монтажу самого токамака — окруженной магнитными катушками камеры, в которой и должна быть получена плазма температурой в 150 млн градусов. Это в 10 раз горячее, чем в центре Солнца.

По словам организаторов, сейчас проект завершен на 65%. Пресс-секретарь Сабина Гриффит заявила: «Дата получения первой плазмы установлена. Мы нажмем кнопку в декабре 2025 года».

По ее словам, пройдет еще 10 лет до момента, когда реактор выйдет на полную мощность. Ожидается, что его средняя термоядерная мощность за один импульс составит 500 МВт.