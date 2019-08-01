Чистая энергия - к 2025 году: в строительстве самой сложной машины в истории достигнута важная веха!

Экспериментальный реактор ITER называют самой сложной машиной в истории человечества. Она откроет доступ к бесплатной энергии, доказав возможность контролировать высокотемпературную плазму. Названа дата запуска — декабрь 2025.
Руководство проекта ITER — самого большого реактора термоядерного синтеза — отчиталось о прохождении очередного рубежа: на стройку стоимостью $19 млрд на юге Франции прибыли из Индии основные части «подложки» реактора, и теперь можно точно назвать дату запуска и получения первой плазмы — декабрь 2025 года.
Реакция термоядерного синтеза может повлечь за собой революцию в области энергетики. В отличие от расщепления атома, синтез позволит выработать колоссальное количество электроэнергии без существенного вреда для окружающей среды. Главная проблема — поддержание устойчивой термоядерной реакции в течение продолжительного времени. ITER — самая амбициозная попытка 35 стран мира добиться этого.
Только центральная часть реактора — токамак ITER — будет представлять собой 60-метровое сооружение массой 23 000 тонн. Его будут собирать по частям, и недавно было установлено основание криостата и нижняя часть цилиндра.
В криостате весом 3850 тонн еще две части, их установка откроет дорогу к монтажу самого токамака — окруженной магнитными катушками камеры, в которой и должна быть получена плазма температурой в 150 млн градусов. Это в 10 раз горячее, чем в центре Солнца.
По словам организаторов, сейчас проект завершен на 65%. Пресс-секретарь Сабина Гриффит заявила: «Дата получения первой плазмы установлена. Мы нажмем кнопку в декабре 2025 года».
По ее словам, пройдет еще 10 лет до момента, когда реактор выйдет на полную мощность. Ожидается, что его средняя термоядерная мощность за один импульс составит 500 МВт.
Гриффит говорит, что компоненты токамака прибудут из четырех стран — Китая, Южной Кореи, Японии и Европы — нынешней осенью. Сборка камеры, как ожидается, начнется весной следующего года.