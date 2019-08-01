Полиция не обнаружила нелегалов в этом регионе Эстонии

За семь месяцев в Вильяндимаа был зарегистрирован один случай, когда человек находился и работал в Эстонии нелегально. В прошлом году подобных случаев было больше, в ходе рейдов на полях или строительстве обнаруживали за раз более десяти нелегальный работников.

На сегодняшний день пограничники Лыунаской префектуры провели более 30 рейдов по Южной Эстонии. Проверены 60 предприятий и 299 человек. Нарушения обнаружены на семи предприятиях, в отношении 31 человека начато производство о проступке.