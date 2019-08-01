Чт, 1.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Полиция не обнаружила нелегалов в этом регионе Эстонии

Полицейские, чиновники Налогового департамента и инспекторы по работе часто проводят единые рейды, чтобы найти незаконно работающих в Эстонии людей.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В последние дни июля пограничники и полицейские Вильянди проверили четыре предприятия, чтобы выяснить, не работают ли там нелегалы или те, кто объявлены в розыск. Ни одного нарушения выявлено не было, передает Sakala.

За семь месяцев в Вильяндимаа был зарегистрирован один случай, когда человек находился и работал в Эстонии нелегально. В прошлом году подобных случаев было больше, в ходе рейдов на полях или строительстве обнаруживали за раз более десяти нелегальный работников.

На сегодняшний день пограничники Лыунаской префектуры провели более 30 рейдов по Южной Эстонии. Проверены 60 предприятий и 299 человек. Нарушения обнаружены на семи предприятиях, в отношении 31 человека начато производство о проступке.

С начала года и до конца июня в Лыунаской префектуре было начато 56 производство о проступке в отношении иностранцев, одно из них - в Вильяндимаа.

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