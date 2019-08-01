Чт, 1.08.2019
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В Пярну обновят аэропорт

Пярнуский аэропорт.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Предприятие AS Tallinna Lennujaam объявило о проведении конкурса госзаказа на расширение и реконструкцию пассажирского терминала Пярнуского аэропорта.

Об этом говорится в переданном BNS проекте заявки, в рамках которой предполагается реализовать основной проект расширения терминала в Пярнуском аэропорту вместе с поддерживающими системами и пристройками. Расширение терминала планируется с целью повысить его способность обслуживать одновременно до 80 прибывающих и 80 отбывающих пассажиров.

Предложения по конкурсу можно подавать до середины дня 12 августа. Срок действия договора 4 месяца.

В прошлом году правительство решило выделить на реконструкцию Пярнуского аэропорта 20 млн евро, по планам все связанные с ней работы должны завершиться к весне 2020 года.

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