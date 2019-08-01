В Пярну обновят аэропорт

Об этом говорится в переданном BNS проекте заявки, в рамках которой предполагается реализовать основной проект расширения терминала в Пярнуском аэропорту вместе с поддерживающими системами и пристройками. Расширение терминала планируется с целью повысить его способность обслуживать одновременно до 80 прибывающих и 80 отбывающих пассажиров.