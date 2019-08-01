Житель Эстонии обнаружил в своей квартире экзотическую змею

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, в Центр тревоги позвонили позавчера в 22.45 из квартиры на улице Папинийду, Пярну. Спрятавшуюся под шкафом змею спасатели отвезли в минизоопарк летней столицы.

По словам владельца минизоопарка Пеэтера Пыльдсама, привезенная на его попечение змея - маисовый полоз (Pantherophis guttatus). Это пресмыкающееся обитает преимущественно в Северной Америке, но, разумеется, столь длинный путь змея проделала не самостоятельно.

Как утверждает Пыльдсам, эта змея - домашний питомец. "Из всех змей эти чаще всего становятся домашними питомцами и не только в Эстонии", - сказал Пыльдсам. Он рассказал, что они и раньше пропадали.

По словам Пыльдсама, прибывшая к ним змея находилась в хорошей форме. "Она не долго находилась без дела", - подытожил владелец минизоопарка. Речь идет об очень умелом животном.

Маисовый полоз в числе прочего очень хорошо ползает, что может быть одной из причин, по которой он теряется.

Маисовый полоз в числе прочего очень хорошо ползает, что может быть одной из причин, по которой он теряется. ФОТО: Lilli Tölp

И хотя можно подумать, что маисовый полоз питается прежде всего маисом, это не соответствует действительности. Как пояснил Пыльдсам, рацион этой змеи составляют грызуны и ящерицы. Названия змея получила от места обитания, поскольку в природе эти змеи обитают на маисовых полях, где выслеживают свою добычу.

По словам Пыльдсама, людям не стоит бояться маисового полоза, поскольку он не представляет для них никакой опасности. "Он безобиднее хомяка, потому что грызун может укусить, а маисовый полоз - нет", - пояснил он.