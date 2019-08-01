Галерея: Ныммеская горка закроется для движения на три недели

Отрезок улицы Эхитаяте между улицой Мяннилийва и площадью Туру будет закрыт для транспорта и пешеходов с 5 по 25 августа, общественный транспорт там будет ходить до 11 августа.

«Под так называемой Ныммеской горкой на улице Эхитаяте будет проложен 40-метровый в длину и 6-метровый в диаметре туннель», - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. По его словам, он позволит пользователям тропы здоровья Нымме-Мустамяэ, в том числе лыжникам, проходить трассу, не пересекая загруженную улицу Эхитаяте.

Объезд возможен по бульвару Сыпрузе, улицам Сютисте, Тервизе, Рахумяэ и Раудтеэ. Пешеходов просят использовать тропы здоровья и следить за временными указателями.

Автобусы линий 10, 27, 33, 36 и 45 с начала рабочего дня 12 августа и до конца рабочего дня 18 августа в направлениях на Вяйке-Ыйсмяэ и Копли пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Раудтеэ, Рахумяэ, Тервизе, Сютисте, бульвару Сыпрузе, перекрестку бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте с остановками на объезде на Пярнуском шоссе - на остановке Нымме автобусов линий 23, 36 и 45, на улице Раудтеэ - на остановке Кыуэ, на улице Рахумяэ - на остановках Рахумяэ и Кальмисту, на улице Тервизе - на остановке Тервизе.

В направлении Вана-Пяэскюла и Мяннику маршрут объезда будет пролегать по круговой развязке бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте, бульвару Сыпрузе, улицам Сютисте, Тервизе, Рахумяэ, Раудтеэ и Пярнускому шоссе с остановками на объезде на улице Тервизе - остановка Тервизе, на улице Рахумяэ - на остановках Кальмисту и Рахумяэ на улице Раудтеэ - на основке Кыуэ.