С 1 августа число рейсов Lux Express увеличивается на четверть

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия. На всех направлениях внутри страны пассажирам предоставят более просторные и удобные сидения и возможность просмотра фильмов. Использовавшая торговую марку Simple Express фирма Eesti Buss OÜ сольется с компанией Lux Express Estonia.

«С 1 августа автобусы Lux Express будут совершать по всей Эстонии 138 рейсов в день – на четверть больше, чем раньше», – рассказал член правления Lux Express Пауль Кристьян Лилье.

«Предыдущее расписание не изменится, но у нас появится четыре новых рейса из Тарту в Нарву и два из Тарту в Пярну. До октября Simple Express еще будет обслуживать рейсы Тарту-Выру, однако в октябре Lux Express откроет новый маршрут Выру-Тарту-Таллинн», – добавил он.

Лилье добавил, что цены на автобусы Simple Express и Lux Express в последнее время практически сравнялись, поэтому заметного повышения цен это изменение за собой не повлечет.

«Мы и в дальнейшем будет использовать принципы динамического ценообразования: это означает, что цена будет зависеть от спроса, дня недели и времени отправления. Те, кто планируют поездки заранее и по возможности выбирают рейсы с низкой заполняемостью, по-прежнему смогут выгодно путешествовать», – объяснил Лилье.

Автобусы Lux Express, по словам Лилье, занимают отдельную позицию в секторе общественного транспорта Эстонии, и в скором времени контраст увеличится. "Человек, который сталкивался, например, с проблемами бесплатного уездного транспорта, сможет на контрасте оценить удобство и качество предлагаемых нами услуг», – объяснил Лилле.

Решение заменить автобусы Simple Express по всей Эстонии на Lux Express было вызвано желанием уравнять уровень обслуживания на внутренних линиях. «Люди хотят ездить все более комфортно», – подтвердил Лилье.

«Simple Express был создан с целью предоставления более низких цен на билеты предлагал дешевые билеты в обмен на скромный уровень обслуживания, но спрос на услуги высокого класса только растет, поэтому разумно будет продолжить деятельность с автобусами Lux Express», – добавил он.

Lux Express – это действующее на международном уровне эстонское предприятие, которые предлагает услуги перевозки пассажиров в Эстонии и в других странах Балтии, а также в Польше, в Финляндии и в России. Автобусы Lux Express в Эстонии перевозят более двух миллионов пассажиров в год.

До сегодняшнего дня у Lux Express было 112 отправлений в день. С 1 августа у Lux Express 138 отправлений в день или на четверть больше. По сравнению с предыдущим расписанием, добавится 4 новых рейса по маршруту Тарту-Нарва и 2 рейса по маршруту Тарту-Пярну.