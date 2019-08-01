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  • "Флора" достойно попрощалась с Лигой Европы, установив рекорд эстонского клубного футбола

"Флора" достойно попрощалась с Лигой Европы, установив рекорд эстонского клубного футбола

epa07752441 Frankfurt's Goncalo Paciencia (bottom C) in action against Tallinn's Vladislav Kreida (up C) during the UEFA Europa League second qualifying round, second leg soccer match between Eintracht Frankfurt and FC Flora Tallinn in Frankfurt Main, Germany, 01 August 2019. EPA/ARMANDO BABANI

ФОТО: ARMANDO BABANI / EPA

Таллиннская "Флора" и в гостях проиграла "Айнтрахту" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы 1:2, завершив свои выступления в турнире.

Отчасти утешением может стать тот факт, что "Флора" установила новы клубный рекорд Эстонии, выступив на стадионе при 48 000 болельщиках.

В первом тайме команды показали качественный футбол только в последние 10 минут. "Айнтрахт" все еще приходит в себя по случаю начала предсезонной подготовке, а "Флора" прилетела в финансовую столицу Германии с расчетом сыграть на контратаках. В первой половине игры "Флоре" такая тактика удалась: Гонсало Пасиенсия на 37-й минуте после навеса с правого фланга вколотил мяч в сетку ворот Игонена. Болельщики "Франкфурта" несказанно обрадовались голу  в колихестве 47950 человек стали ждать по крайней мере еще одного гола в ворота "Флоры".

Гол случился, но в ворота самих немцев, а радовались фанаты "Флоры", которых на стадионе "Айнтрахта" набралось душ 50. Попадание Власия Синявского, после передачи Константина Васильева вышло таким, что надолго запомнится любителям эстонского футбола - 1:1.

В начале второго тайма "Айнтрахт" взялся за дело уже решительнее и оборона таллиннцев дала практически сразу сбой: кто-то из защитников "Флоры" сыграл рукой в штрафной и Пасиенсия оформляет с точки дубль - 2:1.

"Флора" пыталась отыграться, сыграв хотя бы вничью, но немецкие футболисты довольно спокойно атаки нашего клуба отражали.

Итог противостояния эстонского и германского клубного футбола, в отличие от сборных, хоть и завершился двумя поражениями, но поражения были достойными. "Флора" сумела сыграть пусть и с находящимся не в самых лучши кондициях сильным соперником и теперь возвращается, транзитом через товарищеский матч в Пизе, на родные эстонские поля, где команду Юргена Хенна ожидает сражение за чемпионский титул.

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