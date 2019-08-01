"Флора" достойно попрощалась с Лигой Европы, установив рекорд эстонского клубного футбола

В первом тайме команды показали качественный футбол только в последние 10 минут. "Айнтрахт" все еще приходит в себя по случаю начала предсезонной подготовке, а "Флора" прилетела в финансовую столицу Германии с расчетом сыграть на контратаках. В первой половине игры "Флоре" такая тактика удалась: Гонсало Пасиенсия на 37-й минуте после навеса с правого фланга вколотил мяч в сетку ворот Игонена. Болельщики "Франкфурта" несказанно обрадовались голу в колихестве 47950 человек стали ждать по крайней мере еще одного гола в ворота "Флоры".

Гол случился, но в ворота самих немцев, а радовались фанаты "Флоры", которых на стадионе "Айнтрахта" набралось душ 50. Попадание Власия Синявского, после передачи Константина Васильева вышло таким, что надолго запомнится любителям эстонского футбола - 1:1.

В начале второго тайма "Айнтрахт" взялся за дело уже решительнее и оборона таллиннцев дала практически сразу сбой: кто-то из защитников "Флоры" сыграл рукой в штрафной и Пасиенсия оформляет с точки дубль - 2:1.

"Флора" пыталась отыграться, сыграв хотя бы вничью, но немецкие футболисты довольно спокойно атаки нашего клуба отражали.