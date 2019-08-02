Северо-эстонский центр общественного транспорта хочет расторгнуть договор с фирмой ATKO

В четверг, 1 августа, Северо-эстонский центр общественного транспорта, отвечающий за организацию обслуживания уездных автобусных маршрутов в Харьюмаа, принял решение расторгнуть договоры с фирмой ATKO.

В первую очередь замена ATKO будет искать на школьных маршрутах в волости Харку, но Северо-эстонский центр общественного транспорта также займется подготовкой к расторжению договора на обслуживание со стороны ATKO маршрутов в западном и восточном направлениях.

Исполнительный директор Центра Велло Йыгисоо сообщил, что, согласно условиям договоров, досрочное расторжение возможно в случае как минимум двух серьезных нарушений со стороны автобусной фирмы. В то же время серьезное нарушение может не относиться к одному конкретному случаю, его можно получить за несколько незначительных эпизодов. К настоящему моменту скопившиеся небольшие недочеты обернулись для ATKO вторым серьезным нарушением. Одно из таких нарушений было зафиксировано на этой неделе, когда за рулем автобуса ATKO находился водитель, отработавший 16 часов подряд.

Волостной старейшина Харку Эрик Сандла сообщил, что волость заинтересована в том, чтобы Северо-эстонский центр общественного транспорта расторг договор с ATKO как можно скорее. «Мы хотим, чтобы уже в сентябре дети могли добираться до учебных заведений на автобусах другого предприятия», - заявил он.

По словам исполнительного директора Северо-эстонского центра общественного транспорта Велло Йыгисоо, изменения вступают в силу не так быстро. «К настоящему моменту мы еще не передали ATKO документы о прекращении действия договора, поэтому еще на протяжении месяца ситуация не изменится. Разумеется, мы должны обеспечить безопасную перевозку пассажиров, но нельзя обойти стороной и то обстоятельство, что ATKO обслуживает более половины маршрутов общественного транспорта в Харьюмаа», - подчеркнул Йыгисоо.

Йыгисоо добавил, что до расторжения договоров все нарушения должны быть обоснованы и зафиксированы.

Оперативный дежурный Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев сообщил, что в большинстве случаев водители автобусов ATKO попадаются полиции на несоблюдении требований закона к часам работы и отдыха. Коронев также добавил, что зачастую автобусы предприятия находится в не самом лучшем техническом состоянии.