За Роналду взялась корейская полиция

Ожидалось, что португальский форвард сыграет в матче против звезд чемпионата Южной Кореи, который состоялся 26 июля и завершился со счетом 3:3. Роналду должен был провести на поле 45 минут, однако так и остался сидеть на скамейке запасных, чем вызвал недовольство болельщиков.

Фанаты, разочарованные отсутствием португальца на поле, подали коллективный иск. К жалобе на футболиста присоединились две тысячи человек. Агентство, которое помогло в организации матча, обвинили в мошенничестве. Роналду же вменяется нарушение условий договора, согласно которому он должен был принять участие в матче.