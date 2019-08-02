Пт, 2.08.2019
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За Роналду взялась корейская полиция

Cristiano Ronaldo.

ФОТО: JUNG YEON-JE / AFP

Полиция Сеула начала расследование в отношении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду из-за его неучастия в выставочном матче в Южной Корее.

Ожидалось, что португальский форвард сыграет в матче против звезд чемпионата Южной Кореи, который состоялся 26 июля и завершился со счетом 3:3. Роналду должен был провести на поле 45 минут, однако так и остался сидеть на скамейке запасных, чем вызвал недовольство болельщиков.

Фанаты, разочарованные отсутствием португальца на поле, подали коллективный иск. К жалобе на футболиста присоединились две тысячи человек. Агентство, которое помогло в организации матча, обвинили в мошенничестве. Роналду же вменяется нарушение условий договора, согласно которому он должен был принять участие в матче.

Отмечается, что дело вряд ли получит ход. Для этого требуется, чтобы 34-летний форвард прибыл в Сеул для дачи показаний.

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