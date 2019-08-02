МИД РФ предостерегает США и НАТО от развертывания запрещенных ДРСМД ракет: пора прекратить играть в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью

Россия может разместить ракеты поближе к США и с аналогичным подлетным временем в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предупредили в Москве.
"Да, все опции будут на столе. Подлетное время здесь, конечно, ключевой момент", - заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии выхода 2 августа из договора Соединенных Штатов.
"Не предвосхищая никаких новых обстоятельств, не дай Бог, чтобы это случилось, могу сказать, что вот этот сценарий, - такой умозрительно-абстрактный на сегодня, с подлетным временем к нашей территории, исчисляемым минутами, пусть даже десятками минут, но крайне ограниченным подлетным временем, - этот сценарий приведет к необходимости принятия нами мер, - не буду говорить об их характере, потому что это все по-прежнему сугубая абстракция и гипотетика, - которые создавали бы аналогичную степень угрозы для наших потенциальных противников", - подчеркнул замминистра.
"И отсюда естественным образом возникает аналогия с Карибским кризисом. Я подчеркиваю: эта аналогия - литературная, а не географическая. Без привязки к любым координатам на Земном шаре", - сказал Рябков.
"ИГРА В БИРЮЛЬКИ"
Замминистра призвал США и НАТО осознать последствия развертывания ракет, запрещенных ДРСМД, и перестать "играть в бирюльки" с европейской и глобальной безопасностью.
Рябков подчеркнул, что мораторий РФ на развертывание первыми запрещенных договором ракет - "это сигнал об ответственном отношении к международной безопасности".
"Те, кто ее сейчас подтачивает и может разрушить, они несут всю полноту ответственности за происходящее", - отметил замминистра.
"Это суперлегкое такое отношение к столь серьезным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере, но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего (2 августа прекращается действие ДРСМД - ИФ) как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - заявил высокопоставленный российский дипломат.
ОДНОСТОРОННИЙ МОРАТОРИЙ
Он выразил сожаление нежеланием США и НАТО объявить встречный мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования после слома ДРСМД.
"Мы, по сути дела, взяли на себя односторонний мораторий на развертывание систем подобного класса и такой дальности до тех пор, пока США не разместят такие системы. К сожалению, со стороны наших американских коллег, как и НАТО в целом, мы не видим желания объявлять подобный встречный мораторий", - сказал замминистра.
Он подчеркнул: "Наоборот, мы слышим с натовской стороны, что принципиальное решение, как они говорят, о пропорциональном ответе для защиты натовских интересов, уже принято. И, видимо, мероприятия на различных уровнях в Североатлантическом альянсе, которые предстоят до конца текущего года, приведут к тому, что это базовое решение начнет насыщаться конкретикой".
Рябков назвал "разговорами в пользу бедных" заявления НАТО об отсутствии планов размещать ядерные ракеты наземного базирования и подчеркнул необходимость продолжать укреплять безопасность России.
"Натовские увещевания опять в том духе, что мы будем проявлять осмотрительность, осторожность, что каких-то планов нет, это все разговоры, как принято называть, в пользу бедных", - заявил дипломат.
"Наша позиция игнорируется, ей пренебрегают. Не просто пренебрегают - ее препарируют недобросовестным образом, приписывают нам намерения, которые просто отсутствуют, на нормальный диалог по проблемным вопросам не идут", - отметил он.
"С учетом вот подобной довольно-таки сложной обстановки и токсичной среды вокруг вопросов, требующих гораздо более глубокого, интенсивного обсуждения, вначале осмысления, а потом обсуждения, мы не будем исходить из этих натовских сигналов как из некой данности. Скорее, наоборот, они нас совершенно ни в чем не убеждают, и мы должно усиленно заботиться о материальном обеспечении собственной безопасности", - подчеркнул замминистра.
НАИХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ
По его словам, возможное размещение Соединенными Штатами и НАТО ракет средней дальности в неядерном оснащении станет серьезным дестабилизирующим шагом.
"Мы, конечно, отфиксировали также высказывания официальных лиц со стороны НАТО относительно отсутствия планов размещения таких средств в ядерном оснащении, но остается открытым вопрос: в обычном оснащении собираются натовцы подобного рода средства размещать или нет? Если да, - но я не хотел бы как бы выступать здесь в роли какого-то прогнозиста, тем не менее, - это стало бы, подобное гипотетическое размещение, весьма и весьма дестабилизирующим шагом, поскольку, как это известно специалистам, пуски подобного рода носителей не позволяют определить с помощью системы раннего предупреждения о ракетном нападении, в каком оснащении запущено то или иное изделие - в обычном или в ядерном", - сказал замминистра.
Рябков отметил: "Поскольку военные всегда исходят из наихудшего сценария развития событий, естественным образом будет делаться вывод, что осуществляется пуск, гипотетический пуск ракеты в ядерном оснащении с вытекающими последствиями с точки зрения принятия тех или иных решений. Это базовая логика взаимного сдерживания, это азы военного планирования".
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
Он также отметил нецелесообразность предоставления Россией США и НАТО гарантий неразвертывания ракет средней и меньшей дальности.
"Нет. Какие юридические гарантии мы можем кому-то предложить в качестве идеи, если даже наиболее очевидный в этой ситуации шаг со встречным мораторием отвергается? Мы говорили и продолжаем говорить, что мы заинтересованы в системе договоренностей в этой сфере не больше, чем наши оппоненты, не больше, чем наши коллеги в НАТО, в частности, в США", - заявил Рябков.
Замминистра также предупредил, что если после развала ДРСМД не будет продлен Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, у Москвы и Вашингтона не останется договоренностей в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений.
"Если мы не найдем решения проблем, связанных с ДСНВ, то в двусторонней российско-американской сфере практических договоренностей по вопросам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений не останется", - сказал замминистра.
УХОД В ИСТОРИЮ
Рябков пояснил, что никаких дополнительных процедур для прекращения действия ДРСМД не требуется. "Договор прекращает свое существование, он уйдет в историю", - сказал замминистра.
Он подчеркнул, что 2 августа действие Договора просто прекращается.
"Нет, мы никуда не выходим ниоткуда. Президент подписал 3 июля закон о приостановке нами выполнения Договора, выполнив то, что было объявлено ранее о зеркальном характере наших мер. После того, как одна сторона выходит из Договора, он прекращает свое действие автоматически, никаких дальнейших шагов с нашей стороны не требуется", - пояснил Рябков.
По его словам, даже Госдепартамент признал, что именно США выходят из ДРСМД.
"И всем очевидно, даже самому Госдепартаменту, который продолжает заниматься дезинформацией, пропагандой и мифотворчеством, публикуя обновленные справки на эту тему и занимаясь подтасовками, передергиваниями, даже в этом состоянии своем Государственный департамент США все же сумел признать, что это именно США выходят из Договора", - отметил Рябков.
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
Через 30 лет после вступления договора в силу - 20 октября 2018 года - президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.
Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
В среду, 31 июля, советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон подтвердил, что США планируют выйти из ДРСМД 2 августа. "Эта пятница (2 августа - ИФ) ознаменует официальный конец ДРСМД, когда США выйдут из него", - заявил Болтон.