МИД РФ предостерегает США и НАТО от развертывания запрещенных ДРСМД ракет: пора прекратить играть в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью

"Да, все опции будут на столе. Подлетное время здесь, конечно, ключевой момент", - заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии выхода 2 августа из договора Соединенных Штатов.

"Не предвосхищая никаких новых обстоятельств, не дай Бог, чтобы это случилось, могу сказать, что вот этот сценарий, - такой умозрительно-абстрактный на сегодня, с подлетным временем к нашей территории, исчисляемым минутами, пусть даже десятками минут, но крайне ограниченным подлетным временем, - этот сценарий приведет к необходимости принятия нами мер, - не буду говорить об их характере, потому что это все по-прежнему сугубая абстракция и гипотетика, - которые создавали бы аналогичную степень угрозы для наших потенциальных противников", - подчеркнул замминистра.

"И отсюда естественным образом возникает аналогия с Карибским кризисом. Я подчеркиваю: эта аналогия - литературная, а не географическая. Без привязки к любым координатам на Земном шаре", - сказал Рябков.

"ИГРА В БИРЮЛЬКИ"

Замминистра призвал США и НАТО осознать последствия развертывания ракет, запрещенных ДРСМД, и перестать "играть в бирюльки" с европейской и глобальной безопасностью.

Рябков подчеркнул, что мораторий РФ на развертывание первыми запрещенных договором ракет - "это сигнал об ответственном отношении к международной безопасности".

"Те, кто ее сейчас подтачивает и может разрушить, они несут всю полноту ответственности за происходящее", - отметил замминистра.

"Это суперлегкое такое отношение к столь серьезным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере, но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего (2 августа прекращается действие ДРСМД - ИФ) как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

ОДНОСТОРОННИЙ МОРАТОРИЙ

Он выразил сожаление нежеланием США и НАТО объявить встречный мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования после слома ДРСМД.

"Мы, по сути дела, взяли на себя односторонний мораторий на развертывание систем подобного класса и такой дальности до тех пор, пока США не разместят такие системы. К сожалению, со стороны наших американских коллег, как и НАТО в целом, мы не видим желания объявлять подобный встречный мораторий", - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "Наоборот, мы слышим с натовской стороны, что принципиальное решение, как они говорят, о пропорциональном ответе для защиты натовских интересов, уже принято. И, видимо, мероприятия на различных уровнях в Североатлантическом альянсе, которые предстоят до конца текущего года, приведут к тому, что это базовое решение начнет насыщаться конкретикой".

Рябков назвал "разговорами в пользу бедных" заявления НАТО об отсутствии планов размещать ядерные ракеты наземного базирования и подчеркнул необходимость продолжать укреплять безопасность России.