В Таиланде прогремели взрывы: есть раненые

По данным издания, взрывы были слышны возле станции надземного метро Chong Nonsi BTS около 8:50 (4:50 по Таллинну) и, по крайней мере, еще в трех других районах Бангкока в пятницу утром.

Полиция заявила, что два уборщика улиц пострадали при взрывах в районе Суан Луанг.

Других сообщений о пострадавших не поступало.

Предполагается, что взорвались самодельные бомбы. На месте происшествий работают сотрудники полиции по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

В настоящее время в Бангкоке проходит региональный форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).