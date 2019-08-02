Пт, 2.08.2019
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  • Российский клуб впервые проиграл азербайджанскому в еврокубках, латыши сенсационно пoбедили чемпиона Польши

Российский клуб впервые проиграл азербайджанскому в еврокубках, латыши сенсационно пoбедили чемпиона Польши

Тульский «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вылетел из турнира.

Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились нападающий Рауф Алиев (49-я минута), форвард Дарио Федерико (89-я с пенальти) и защитник Мамаду Мбодж (90-я). Впервые в истории российский клуб вылетел из еврокубков от азербайджанского.

В первом матче туляки также проиграли «Нефтчи». Тот матч завершился со счетом 0:1.

Для «Арсенала» участие в еврокубках стало дебютным. Клуб занял шестое место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы со второго раунда квалификации.

В Риге местный клуб ФК "Рига" прошел в третий раунд Лиги Европы. После поражения в гостях от польского клуба "Пяст" 2:3, рижане сумели дома одержать победу 2:1 и прошли  в следующий раунд.

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