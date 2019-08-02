Российский клуб впервые проиграл азербайджанскому в еврокубках, латыши сенсационно пoбедили чемпиона Польши

Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились нападающий Рауф Алиев (49-я минута), форвард Дарио Федерико (89-я с пенальти) и защитник Мамаду Мбодж (90-я). Впервые в истории российский клуб вылетел из еврокубков от азербайджанского.

В первом матче туляки также проиграли «Нефтчи». Тот матч завершился со счетом 0:1.

Для «Арсенала» участие в еврокубках стало дебютным. Клуб занял шестое место в чемпионате России-2018/2019 и получил право начать выступление в Лиге Европы со второго раунда квалификации.