Звезда "Ювентуса" решил перейти в "Манчестер Юнайтед"

25-летний форвард принял решение не возвращаться досрочно в расположение туринского клуба из отпуска. Аргентинец намерен приступить к тренировкам с командой, как и было запланировано, 5 августа.

Пауло продолжает вести переговоры с «МЮ». Сегодня сторонам не удалось достичь соглашения, диалог продолжится завтра.