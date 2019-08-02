Пт, 2.08.2019
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Звезда "Ювентуса" решил перейти в "Манчестер Юнайтед"

Пауло Дибала

ФОТО: MARCO BERTORELLO / AFP

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед», передает sports.ru.

25-летний форвард принял решение не возвращаться досрочно в расположение туринского клуба из отпуска. Аргентинец намерен приступить к тренировкам с командой, как и было запланировано, 5 августа.

Пауло продолжает вести переговоры с «МЮ». Сегодня сторонам не удалось достичь соглашения, диалог продолжится завтра. 

Ранее сообщалось, что Дибала рассчитывает получать в английском клубе не менее 10 млн евро в год. Его могут обменять на форварда Ромелу Лукаку, который выразил готовность перейти в «Ювентус».

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