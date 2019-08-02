Пт, 2.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Фото: самый ужасный тренд десятилетий

Нет-нет, с этой ванной все в порядке. Более того, она безупречна.

ФОТО: KV.EE

Что в дизайне интерьера можно назвать самым ужасным за последние 50 лет? Опрос выявил эту заслуживающую только сожаления тенденцию, пишет Postimees.

В рамках своей рекламной кампании по поводу выхода на рынок нового телевизора фирма Samsung недавно провела опрос, который выяснял мнение респондентов, что же является самым ошеломляющим в дизайне интерьера за длительный период времени, рассказывает портал House Beautiful.

Что же выяснилось? Абсолютным победителем стал коврик в туалете, положенный перед унитазом или на его крышке, но самым ужасным был назван набор из этих двух предметов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zenaida Mart (@zenaidamartcom) on

В самом деле: если коврик перед унитазом имеет хоть какое-то практическое значение, особенно когда пол в ванной комнате лишен подогрева, то коврик на унитазе - штука бессмысленная и абсолютно негигиеничная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by gmeehomeaccessories (@gmeehomeaccessories) on

Почему кто-то когда-то решил, что такие коврики - хорошая идея, и почему так много людей пошли на поводу у их производителей и годами стелили такие коврики в туалете и украшали ими унитазы, вероятно, останется вечной загадкой. Мы можем только порадоваться, что сегодня последователей этой моды осталось немного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pilar’s knitting 💐 (@pilarknitting) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ