Фото: самый ужасный тренд десятилетий

В рамках своей рекламной кампании по поводу выхода на рынок нового телевизора фирма Samsung недавно провела опрос, который выяснял мнение респондентов, что же является самым ошеломляющим в дизайне интерьера за длительный период времени, рассказывает портал House Beautiful.

Что же выяснилось? Абсолютным победителем стал коврик в туалете, положенный перед унитазом или на его крышке, но самым ужасным был назван набор из этих двух предметов.

В самом деле: если коврик перед унитазом имеет хоть какое-то практическое значение, особенно когда пол в ванной комнате лишен подогрева, то коврик на унитазе - штука бессмысленная и абсолютно негигиеничная.