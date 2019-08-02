Фото: самый ужасный тренд десятилетий

Что в дизайне интерьера можно назвать самым ужасным за последние 50 лет? Опрос выявил эту заслуживающую только сожаления тенденцию, пишет Postimees.
В рамках своей рекламной кампании по поводу выхода на рынок нового телевизора фирма Samsung недавно провела опрос, который выяснял мнение респондентов, что же является самым ошеломляющим в дизайне интерьера за длительный период времени, рассказывает портал House Beautiful.
Что же выяснилось? Абсолютным победителем стал коврик в туалете, положенный перед унитазом или на его крышке, но самым ужасным был назван набор из этих двух предметов.
В самом деле: если коврик перед унитазом имеет хоть какое-то практическое значение, особенно когда пол в ванной комнате лишен подогрева, то коврик на унитазе - штука бессмысленная и абсолютно негигиеничная.
Почему кто-то когда-то решил, что такие коврики - хорошая идея, и почему так много людей пошли на поводу у их производителей и годами стелили такие коврики в туалете и украшали ими унитазы, вероятно, останется вечной загадкой. Мы можем только порадоваться, что сегодня последователей этой моды осталось немного.