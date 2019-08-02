Департамент здоровья подтвердил безопасность купания в Эмайыги и канале Анне

Анализ проб воды, проводимый Тартуской лабораторией Департамента здоровья, стабильно показывает, что концентрация бактерий коли и энтерококков во внутренних водоемах города не превышает допустимых значений, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В воде не обнаружены и сине-зеленые водоросли, то есть вода безопасна для купания. Пробы воды из канала Анне берутся раз в неделю, из Эмайыги - ежемесячно.