Пт, 2.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент здоровья подтвердил безопасность купания в Эмайыги и канале Анне

Департамент здоровья подтвердил безопасность купания в Эмайыги и канале Анне

Эмайыги.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

В последние годы качество воды в канале Анне в Тарту оставляло желать лучшего, но этим летом в водоеме купаться безопасно. Соответствует требованиям и вода в реке Эмайыги.

Анализ проб воды, проводимый Тартуской лабораторией Департамента здоровья, стабильно показывает, что концентрация бактерий коли и энтерококков во внутренних водоемах города не превышает допустимых значений, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

В воде не обнаружены и сине-зеленые водоросли, то есть вода безопасна для купания. Пробы воды из канала Анне берутся раз в неделю, из Эмайыги - ежемесячно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ