Призерка Олимпиады рассказала о домогательствах покончившего с собой партнера по команде

Это произошло в июне 2008 года после вечеринки, которая проходила на сборе в Колорадо-Спрингс.

«Я никогда не пила алкоголь до этого, но я была подростком, и мне было интересно узнать, что это такое. Когда вечеринка закончилась, меня и еще нескольких девушек некому было отвезти в отель, поэтому мы легли спать на месте.

Следующее, что я помню – я просыпаюсь и чувствую, как кто-то заполз ко мне в кровать. Я очень устала и спала мертвым сном. Я даже не забеспокоилась, потому что не совсем понимала, что происходит. Просто подумала, что кто-то еще тоже хочет спать.

Кафлин начал целовать мою шею. Я была настолько удивлена и потрясена и совершенно не знала, что делать, поэтому оставалась неподвижной. Потом я испугалась. Я была совершенно парализована страхом. Он перенес вес своего тела на меня, помню, как он положил руки на мои штаны, и я была в ужасе, так как начала понимать, к чему все идет.

Я остановила его. Я сказала ему: «Стой!» И он просто посмотрел на меня спокойно, а затем встал и вышел из комнаты».

В течение многих лет, по словам Вагнер, она скрывала произошедшее. Она и Кафлин были вместе с одной команде, ездили на сборы, но никто из них не говорил о случившемся. Также он никогда перед ней не извинялся.

«Многие женщины сейчас открыто говорят о подобных случаях. Услышав их истории, я задумалась о своем опыте совершенно по-другому. Я всегда чувствовала себя изнасилованной. В ту ночь у меня отняли мою безопасность и комфорт», – рассказала Вагнер.