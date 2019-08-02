В пятницу Таллинн посещают тысячи круизных туристов

В пятницу Таллинн посещает до 3000 круизных туристов, на день доставленных в город одним круизным лайнером.
В 7 часов в порту Ванасадам ошвартовался идущий под мальтийским флагом Mein Schiff 1. Вмещающее до 3000 пассажиров судно покинет столицу в 17 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.