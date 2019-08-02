В пятницу Таллинн посещают тысячи круизных туристов

В 7 часов в порту Ванасадам ошвартовался идущий под мальтийским флагом Mein Schiff 1. Вмещающее до 3000 пассажиров судно покинет столицу в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.