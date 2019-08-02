Фото: как выглядят самые дорогие частные дома Латвии

TVNET в сотрудничестве с порталом недвижимости City24 составил список из пяти самых дорогих частных домов в Латвии.

Абсолютный рекордсмен Латвии - дом миллионера Вилиса Криштопанса в Берги

Уже в начале прошлого года информационное агентство LETA сообщило об этом доме в Берги, который продавался по немыслимо высокой цене - 4,9 миллиона евро.

Согласно информации Земельной книги, до 2007 года собственником этого дома и земельного участка был Вилис Криштопанс, после чего недвижимость перешла к фирме AS Berģu Terases 1, а теперь находится в собственности SIA Berģu Tūjas.

Дом продается, потому что он слишком дорогой в обслуживании и слишком большой для семьи, рассказала в интервью журналу Privātā Dzīve жена Вилиса Айя Криштопане.

ФОТО: city24.lv

Недвижимость находится в эксклюзивном жилом районе, окруженном сосновым лесом. На территории есть живописный пруд.

Новые хозяева смогут наслаждаться шестью спальнями, пятью ванными комнатами, кабинетом, библиотекой, просторной кухней, тренажерным залом, бассейном и сауной. Общая площадь четырехэтажного дома составляет 1516 кв.м.

Галерея: четырехэтажный особняк в Берги

Икона архитектуры на искусственном острове

Дом бывшего премьер-министра и предпринимателя Мариса Гайлисa и его жены, архитектора и автора проекта здания Зайги Гайле, не очень отстает в цене от дома в Берги.

Построенный в 2006 году, дом до сих пор считается образцом современной архитектуры. Здание получило различные архитектурные и дизайнерские награды.

Частная собственность расположена на искусственном острове, соединенном с землей 300-метровым каменным молом.

В здании есть гараж на две машины, домик для управляющего, пять спален, гостиная с кухней, зоны отдыха и сауна, а также вертолетная площадка рядом с домом. Общая площадь дома - 514 квадратных метров, а цена - 4,2 миллиона евро.

Галерея: дом на искусственном острове в Калтене

Оазис модернизма в Лиелупе

Аромат близлежащего моря и соснового леса, по соседству - недавно построенные современные частные дома - фантазия, которую, кажется могут позволить себе только богачи в Майами и Лос-Анджелесе!

Однако такую роскошь можно обнаружить и у нас - в Юрмале, а именно в Лиелупе. Здесь за 3,7 миллиона евро у вас есть возможность купить трехэтажный домик площадью 1898 кв.м. Общая площадь территории - 3667 кв.м.

Галерея: оазис модернизма в Лиелупе

Дом для обладателей голубых кровей - Кримулдское поместье

Если трехэтажный домишко вам не подходят, то имейте в виду: в Сигулде продается целое поместье. Оно был построено в 1822 году для семьи светлейшего князя Иоганна Георга Ливена.

Архитектор здания не известен, однако Кримулдская усадьба является одним из ярчайших образцов классицизма в усадебной архитектуре Латвии.

После Первой мировой войны здание было национализировано, а позже здесь было открыто единственное учреждение по лечению костного туберкулеза в Латвии. Общая площадь - 53 га, здание - 2735 кв.м. Цена дома составляет 2,9 миллиона евро.

Галерея: кримулдское поместье

Миниатюрный дворец - частный дом в Гаркалне

Небольшой дом в Приедкалне, в Гаркалнском крае, находится на частном полуострове на берегу Балтезерс. Собственность состоит из благоустроенной территории (2 гектара) и роскошного особняка с 492 квадратными метрами жилой площади.

ФОТО: city24.lv

Здание визуально очень похоже на настоящий замок - на первом этаже есть прихожая, вестибюль с красивой лестницей с роскошными латунными перилами, столовая, кухня и гостиная с камином, высокими потолками и огромными окнами. Комнаты разделены изысканными арками и декоративными колоннами.

Мебель на заказ и предметы интерьера создают в доме утонченную атмосферу. На первом этаже также есть кабинет и отдельная спа-зона с бассейном, финской сауной, тренажерным залом, гаражом и подвальным помещением. Элегантное жилье доступно за 2,4 миллиона евро.