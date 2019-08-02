Фото: как выглядят самые дорогие частные дома Латвии

Можно подумать, что в Латвии совсем нет эксклюзивных и экстравагантных частных домов, какие обычно мы видим в фильмах о жизни миллионеров. Оказывается, это не совсем так. В Латвии тоже есть объекты, которые пришлись бы по вкусу голливудским звездам.
TVNET в сотрудничестве с порталом недвижимости City24 составил список из пяти самых дорогих частных домов в Латвии.
Абсолютный рекордсмен Латвии - дом миллионера Вилиса Криштопанса в Берги
Уже в начале прошлого года информационное агентство LETA сообщило об этом доме в Берги, который продавался по немыслимо высокой цене - 4,9 миллиона евро.
Согласно информации Земельной книги, до 2007 года собственником этого дома и земельного участка был Вилис Криштопанс, после чего недвижимость перешла к фирме AS Berģu Terases 1, а теперь находится в собственности SIA Berģu Tūjas.
Дом продается, потому что он слишком дорогой в обслуживании и слишком большой для семьи, рассказала в интервью журналу Privātā Dzīve жена Вилиса Айя Криштопане.
Недвижимость находится в эксклюзивном жилом районе, окруженном сосновым лесом. На территории есть живописный пруд.
Новые хозяева смогут наслаждаться шестью спальнями, пятью ванными комнатами, кабинетом, библиотекой, просторной кухней, тренажерным залом, бассейном и сауной. Общая площадь четырехэтажного дома составляет 1516 кв.м.
Галерея: четырехэтажный особняк в Берги
Икона архитектуры на искусственном острове
Дом бывшего премьер-министра и предпринимателя Мариса Гайлисa и его жены, архитектора и автора проекта здания Зайги Гайле, не очень отстает в цене от дома в Берги.
Построенный в 2006 году, дом до сих пор считается образцом современной архитектуры. Здание получило различные архитектурные и дизайнерские награды.
Частная собственность расположена на искусственном острове, соединенном с землей 300-метровым каменным молом.
В здании есть гараж на две машины, домик для управляющего, пять спален, гостиная с кухней, зоны отдыха и сауна, а также вертолетная площадка рядом с домом. Общая площадь дома - 514 квадратных метров, а цена - 4,2 миллиона евро.
Галерея: дом на искусственном острове в Калтене
Оазис модернизма в Лиелупе
Аромат близлежащего моря и соснового леса, по соседству - недавно построенные современные частные дома - фантазия, которую, кажется могут позволить себе только богачи в Майами и Лос-Анджелесе!
Однако такую роскошь можно обнаружить и у нас - в Юрмале, а именно в Лиелупе. Здесь за 3,7 миллиона евро у вас есть возможность купить трехэтажный домик площадью 1898 кв.м. Общая площадь территории - 3667 кв.м.
Галерея: оазис модернизма в Лиелупе
Дом для обладателей голубых кровей - Кримулдское поместье
Если трехэтажный домишко вам не подходят, то имейте в виду: в Сигулде продается целое поместье. Оно был построено в 1822 году для семьи светлейшего князя Иоганна Георга Ливена.
Архитектор здания не известен, однако Кримулдская усадьба является одним из ярчайших образцов классицизма в усадебной архитектуре Латвии.
После Первой мировой войны здание было национализировано, а позже здесь было открыто единственное учреждение по лечению костного туберкулеза в Латвии. Общая площадь - 53 га, здание - 2735 кв.м. Цена дома составляет 2,9 миллиона евро.
Галерея: кримулдское поместье
Миниатюрный дворец - частный дом в Гаркалне
Небольшой дом в Приедкалне, в Гаркалнском крае, находится на частном полуострове на берегу Балтезерс. Собственность состоит из благоустроенной территории (2 гектара) и роскошного особняка с 492 квадратными метрами жилой площади.
Здание визуально очень похоже на настоящий замок - на первом этаже есть прихожая, вестибюль с красивой лестницей с роскошными латунными перилами, столовая, кухня и гостиная с камином, высокими потолками и огромными окнами. Комнаты разделены изысканными арками и декоративными колоннами.
Мебель на заказ и предметы интерьера создают в доме утонченную атмосферу. На первом этаже также есть кабинет и отдельная спа-зона с бассейном, финской сауной, тренажерным залом, гаражом и подвальным помещением. Элегантное жилье доступно за 2,4 миллиона евро.
Галерея: миниатюрный дворец в Гаркалне