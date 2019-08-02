Будьте бдительны! Хитрая мошенническая схема оставила без денег жителя Эстонии

Телекоммуникационное предприятие Elisa предупреждает клиентов о мошенниках, которые рассылают сообщения от имени компании, обещая потенциальным жертвам дорогие призы. К настоящему моменту известно об одном случае, когда попавшийся на удочку мошенников клиент лишился денег.
В Elisa заявили, что не рассылали никаких опросников, за заполнение которых мошенники обещают ценные призы в виде смартфонов Apple iPhone XS и Samsung Galaxy S10, а также наушники Apple Airpods. Клиенты получали сообщения на английском и эстонском языках. Они поступали с домена worldvictory.zone.
Предприятие призывает клиентов не реагировать на данные сообщения и не передавать мошенникам личные данные.
К настоящему моменту известно об одном случае, когда клиент Elisa перешел по ссылке и указал номер счета и банковской крточки, а позже обнаружил, что у него пропала определенная сумма денег. Клиент обратился в Elisa, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников, так как предприятие не проводило подобных розыгрышей.
Если вы все же указали данные своей кредитной карты, следует как можно скорее ее заблокировать или закрыть. Возможным жертвам мошенников следует обратиться в полицию.
В Elisa подчеркнули, что официальные сообщения и рекламы поступают с сайта www.elisa.ee, а адреса электронной почты имеют окончание @elisa.ee.
Если вы подозреваете, что под видом Elisa ваши данные хотят заполучить мошенники, следует позвонить в службу поддержки клиентов по телефону 6 600 600.