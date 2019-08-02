Будьте бдительны! Хитрая мошенническая схема оставила без денег жителя Эстонии

В Elisa заявили, что не рассылали никаких опросников, за заполнение которых мошенники обещают ценные призы в виде смартфонов Apple iPhone XS и Samsung Galaxy S10, а также наушники Apple Airpods. Клиенты получали сообщения на английском и эстонском языках. Они поступали с домена worldvictory.zone.

Мошенническое сообщение. ФОТО: Elisa

Предприятие призывает клиентов не реагировать на данные сообщения и не передавать мошенникам личные данные.

К настоящему моменту известно об одном случае, когда клиент Elisa перешел по ссылке и указал номер счета и банковской крточки, а позже обнаружил, что у него пропала определенная сумма денег. Клиент обратился в Elisa, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников, так как предприятие не проводило подобных розыгрышей.

Мошенническое сообщение. ФОТО: Elisa

Если вы все же указали данные своей кредитной карты, следует как можно скорее ее заблокировать или закрыть. Возможным жертвам мошенников следует обратиться в полицию.

В Elisa подчеркнули, что официальные сообщения и рекламы поступают с сайта www.elisa.ee, а адреса электронной почты имеют окончание @elisa.ee.