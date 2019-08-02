"Пари Сен-Жермен" лишил Неймара миллионов евро

По информации источника, в контракте 27-летнего нападающего был прописан бонус в € 3 млн в случае, если он попадёт в список лучших игроков года по версии ФИФА. Бразилец из числа лучших выбыл. Также Неймар лишился премии за примерное поведение в размере € 2 млн из-за опоздания на тренировку.
Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону».
Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились. Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории