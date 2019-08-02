Исследование: почти половина офисных работников проводит на свежем воздухе меньше двух часов в день

Результаты опроса, проведенного специализирующейся на проведении исследований фирмой Norstat, показали, что все офисные работники знают о положительном влиянии свежего воздуха, 42 процента из них даже в обычный летний день проводят вне помещений менее двух часов.
«Абсолютно все респонденты уверены, что свежий воздух снимает стресс и улучшает настроение, но лишь половина из них, по из собственному мнению, проводят на свежем воздухе достаточно времени», – подытожила результаты опроса Инес Эстрин, директор по маркетингу компании Tele2, заказавшей исследование, и добавила, что большая часть, то есть 84 процента офисных работников, указывает в качестве причины того, что они недостаточного много бывают на свежем воздухе, отсутствие свободного времени.
Результаты исследования показали, что 90 процентов офисных работников считают, что на работе каждый день нужны паузы на свежем воздухе, но в реальности в течение рабочего дня выходят из помещений только 60 процентов ответивших. Более половины участников опроса (56%) никогда не ходят на работу пешком.
«Работе на свежем воздухе препятствует отнюдь не отсутствие технических возможностей, потому что, как утверждают 74 процента офисных работников, использующих интернет в своей повседневной работе, имеющихся у них пакетов передачи данных вполне достаточно для того, чтобы выполнять работу на свежем воздухе», – сказала директор по маркетингу Tele2.
По словам практически половины опрошенных офисных работников, работодатели не предоставляют им возможности выполнять работу за пределами рабочей среды. И это при том, что, как сказала Эстрин, именно работодатели должны были бы пропагандировать смену среды. «У работников должна была быть возможность выбирать для работы время и место, которые, как им кажется, позволяют обеспечить максимальную продуктивность. Результаты исследования, недавно проведенного среди работников Tele2, показали, что больше удовлетворения чувствуют даже те, кто, не выходя из офиса, могут выбирать разные места для выполнения работы, а не сидеть на одном месте. Еще лучше, когда работодатель поощряет людей, которые обычно работают в помещениях, чаще выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и проветрить голову», – добавила Эстрин.