«Понаехавший» российский художник Андрей Столыпин о Нарва-Йыэсуу: «Это моя малая родина»

По окончании сотрудничества с «Алисой», для которой он создал не только логотип, но и сценические костюмы и оформление их концертных программ, создав узнаваемый бренд рок-группы, в 2000-х годах он стал директором продюсерского центра Best Presents, занявшись организацией крупных рок-фестивалей и спектаклей с участием Михаила Пореченкова, Константина Хабенского, Андрея Краско.

В курортный эстонский городок Нарва-Йыэсуу он наезжает периодически и живет там по полгода. «Безусловно, это одна из моих малых родин, потому что вторая моя родина – это Петербург. Здесь я живу не постоянно, но нахожусь уже лет сорок», - говорит он.

Евгений Рогов и Андрей Столыпин ФОТО: личный архив

«Ни разу в жизни я не напрягался ни с одним эстонцем и надеюсь, что ни один эстонец со мной тоже не напрягался. У отца было много эстонцев-друзей и у меня тоже», - признается художник.