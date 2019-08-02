«Понаехавший» российский художник Андрей Столыпин о Нарва-Йыэсуу: «Это моя малая родина»

Российский художник, продюсер и журналист Андрей Столыпин, карьера которого была связана в первую очередь с Ленинградским рок-клубом и культовой группой «Алиса», известен также как оформитель рок-концертов и организатор квартирников Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Александра Башлачева и Майка Науменко.
По окончании сотрудничества с «Алисой», для которой он создал не только логотип, но и сценические костюмы и оформление их концертных программ, создав узнаваемый бренд рок-группы, в 2000-х годах он стал директором продюсерского центра Best Presents, занявшись организацией крупных рок-фестивалей и спектаклей с участием Михаила Пореченкова, Константина Хабенского, Андрея Краско.
В курортный эстонский городок Нарва-Йыэсуу он наезжает периодически и живет там по полгода. «Безусловно, это одна из моих малых родин, потому что вторая моя родина – это Петербург. Здесь я живу не постоянно, но нахожусь уже лет сорок», - говорит он.
«Ни разу в жизни я не напрягался ни с одним эстонцем и надеюсь, что ни один эстонец со мной тоже не напрягался. У отца было много эстонцев-друзей и у меня тоже», - признается художник.
О том, почему и как он оказался в Нарва-Йыэсуу, группе «Алиса», принаровской Понаровской, почему ему нравится в Эстонии и что он пожелал читателям Rus.Postimees, смотрите в видеоинтервью!