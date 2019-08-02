Пт, 2.08.2019
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  • Спасатели помогли потерпевшему бедствие в Харьюмаа каякеру

Спасатели помогли потерпевшему бедствие в Харьюмаа каякеру

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В четверг вечером спасатели в Харьюмаа помогли вернуться на берег потерпевшему бедствие в море каякеру.

В 17.52 поступило сообщение, что в деревне Пяриспеа волости Куузалу мужчина вышел на каяке в море и каяк перевернулся. Спасатели достали мужчину из воды и передали его скорой помощи. На нем не было спасательного жилета.

Спасательный департамент напоминает, что при выходе на водоем на водном транспорте нужно надевать спасательное снаряжение. Потерпевшему бедствие человеку крайне сложно или даже невозможно надеть спасательный жилет.

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