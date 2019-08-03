Фото: дом на острове Муху - не дом, а мечта!

На острове Муху в деревне Тусти продается недвижимость около самого моря. Пляж расположен в двухстах метрах от жилого дома. На участке находятся дом под тростниковой крышей, баня, два реновированных амбара, два дровяных сарая и два парника.

ФОТО: KV.EE

В доме можно жить круглогодично. На первом этаже - открытая кухня и гостиная, спальня, ванная, туалет, баня c электрокаменкой, сени, две просторные террасы. На втором этаже - две спальни, туалет, лестничный холл и два балкона.

ФОТО: KV.EE

В отдельно стоящей бане имеется каминный зал, собственно банные и помывочные помещения, туалет и терраса. Из окон, с террасы и балконов открываются виды на море и остров Кесселайд. Вдобавок на участке есть сад и пруд, в котором водятся рыба и раки.

ФОТО: KV.EE