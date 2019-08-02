К чему приводит легкомыслие: жгли мусор, а спалили хлебное поле

Около 16:00 в Мыйзакюла в волости Пыльтсамаа загорелись два гектара убранного хлебного поля. Это произошло из-за сжигания на поле мусора. Поджигатели признали свою вину и выразили сожаление в связи с произошедшим. Они сказали, что не рассчитали риски.

Час спустя в деревне Лайусевялья в волости Йыгева на расстоянии трех километров от дома загорелась куча опилок. Спасатели потушили ее.

Чуть ранее 16:00 в квартире на улице Мыйзавахе в Тарту загорелась стиральная машина. Ее потушили до приезда спасателей. Спасатели проветрили помещения.