К чему приводит легкомыслие: жгли мусор, а спалили хлебное поле

В четверг, 1 августа, спасателям пришлось тушить в Тарту и Йыгевамаа четыре пожара.
Около 16:00 в Мыйзакюла в волости Пыльтсамаа загорелись два гектара убранного хлебного поля. Это произошло из-за сжигания на поле мусора. Поджигатели признали свою вину и выразили сожаление в связи с произошедшим. Они сказали, что не рассчитали риски.
Час спустя в деревне Лайусевялья в волости Йыгева на расстоянии трех километров от дома загорелась куча опилок. Спасатели потушили ее.
Чуть ранее 16:00 в квартире на улице Мыйзавахе в Тарту загорелась стиральная машина. Ее потушили до приезда спасателей. Спасатели проветрили помещения.
Около 17:00 на улице Лехе горела большая куча веток и других отходов, которую спасателям удалось потушить.