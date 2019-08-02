Пт, 2.08.2019
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  • К чему приводит легкомыслие: жгли мусор, а спалили хлебное поле

К чему приводит легкомыслие: жгли мусор, а спалили хлебное поле

В волости Пыльтсамаа горело убранное хлебное поле.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

В четверг, 1 августа, спасателям пришлось тушить в Тарту и Йыгевамаа четыре пожара.

Около 16:00 в Мыйзакюла в волости Пыльтсамаа загорелись два гектара убранного хлебного поля. Это произошло из-за сжигания на поле мусора. Поджигатели признали свою вину и выразили сожаление в связи с произошедшим. Они сказали, что не рассчитали риски.

Час спустя в деревне Лайусевялья в волости Йыгева на расстоянии трех километров от дома загорелась куча опилок. Спасатели потушили ее.

Чуть ранее 16:00 в квартире на улице Мыйзавахе в Тарту загорелась стиральная машина. Ее потушили до приезда спасателей. Спасатели проветрили помещения.

Около 17:00 на улице Лехе горела большая куча веток и других отходов, которую спасателям удалось потушить.

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