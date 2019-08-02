США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия

«В Пентагоне нельзя пройти более десяти футов [примерно три метра], не услышав про гиперзвук», — сказал на конференции Национальной ассоциации оборонной промышленности эксперт Института оборонного анализа Марк Льюис.

Издание напоминает, что запланированное увеличение расходов должно получить одобрение в Конгрессе.

В июле Aviation Week сообщило, что Соединенные Штаты помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия работают над двумя аналогичными засекреченными программами.