Финские алкотуристы вернулись: продажи в портовых магазинах выросли более чем в два раза

В первый месяц после снижения акциза продажи сидра и прочих слабоалкогольных напитков выросли на 37 процентов.

«Благодаря снижению акцизов уже в первый месяц объемы продаж облагаемой в Эстонии налогом слабоалкогольной продукции суммарно выросли на 43 процента. Это как минимум говорит о положительном влиянии снижения алкогольного акциза в секторе слабоалкогольных напитков. И это несмотря на то, что июль 2018 года выдался очень теплым», - сообщил исполнительный директор Союза Пеэтер Вырк.

«На основании роста продаж нельзя однозначно говорить о том, что жители Эстонии стали потреблять алкоголя больше. Очень большую роль тут сыграл рост продаж на северной границе, а также нельзя забывать о других регионах Эстонии, где снижение акцизов привело к тому, что люди стали покупать алкоголь в Латвии в меньших объемах», - добавил Вырк.

«И хотя пока рано делать выводы о поступлении налогов, мы убеждены, что снижение акцизов окажет на государственный бюджет положительное влияние. Верно утверждение, что в случае с приграничной торговлей решающим фактором были экономические соображения», - сообщил Вырк.