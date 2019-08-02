Фнские алкотуристы вернулись: продажи в портовых магазинах выросли более чем в два раза

В июле члены Эстонского союза производителей пива продали почти 10 млн литров пива, что на 45 процентов более, чем годом ранее. За год продажи на северной границе выросли на 120 процентов, то есть в 2,2 раза, пишет Postimees.
В первый месяц после снижения акциза продажи сидра и прочих слабоалкогольных напитков выросли на 37 процентов.
«Благодаря снижению акцизов уже в первый месяц объемы продаж облагаемой в Эстонии налогом слабоалкогольной продукции суммарно выросли на 43 процента. Это как минимум говорит о положительном влиянии снижения алкогольного акциза в секторе слабоалкогольных напитков. И это несмотря на то, что июль 2018 года выдался очень теплым», - сообщил исполнительный директор Союза Пеэтер Вырк.
«На основании роста продаж нельзя однозначно говорить о том, что жители Эстонии стали потреблять алкоголя больше. Очень большую роль тут сыграл рост продаж на северной границе, а также нельзя забывать о других регионах Эстонии, где снижение акцизов привело к тому, что люди стали покупать алкоголь в Латвии в меньших объемах», - добавил Вырк.
«И хотя пока рано делать выводы о поступлении налогов, мы убеждены, что снижение акцизов окажет на государственный бюджет положительное влияние. Верно утверждение, что в случае с приграничной торговлей решающим фактором были экономические соображения», - сообщил Вырк.
С первого июля в Эстонии был на 25 процентов снижен акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь.