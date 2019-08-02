Авиационные власти США могли предотвратить вторую авиакатастрофу с Boeing 737 Max

В СМИ появилась информация, сильно компрометирующая авиационные власти США. Как сообщается, авиационный орган США FAA оценил риск возникновения еще одной чрезвычайной ситуации с Boeing B-737max как высокий уже после первой из двух катастроф, произошедших с самолетами данной модели, пишет turizm.ru. Несмотря на то, что для возникновения неисправности не нужно каких-то экстраординарных условий, FAA изначально не мог прийти к какому-либо мнению по поводу ситуации с Boeing. Несмотря на якобы большие опасения, связанные с самолетом, кардинальные меры были приняты только через несколько месяцев после второго крушения.

Тем временем запрет на полеты B-737max начинает бить по простым работникам авиакомпаний. Накануне стало известно о том, что сотни сотрудников Ryanair оказались невостребованными компанией из-за невозможности поднять в воздух часть своего флота. Перевозчику понадобилось примерно на 1 500 пилотов и бортпроводников меньше, чем планировалось. Такое заявление сделал глава Ryanair Майкла О'Лири.

Уже сейчас в авиакомпании более 500 пилотов и около 400 бортпроводников не востребованы. Еще 600 рабочих мест, которые перевозчик планировал открыть этим летом, не понадобятся. О'Лири пообещал свести к минимуму сокращение в ближайшие недели. Тем не менее, полностью их избежать не получится.