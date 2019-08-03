Фото: особняк для коллекционеров произведений искусства

Также заказчикам было важно, чтобы в проекте присутствовал энергетический баланс. Поэтому архитекторы из проектного бюро CDM Casas de México уделили особое внимание размерам, материалам и участку. Особняк LJ30 House находится в городе Сапопан, Мексика.

ФОТО: hqroom.ru

Дом наполняет атмосфера уюта, каждое помещение индивидуально. Хозяевам комфортно здесь жить, приглашая в гости друзей и собирая вместе семью.

ФОТО: hqroom.ru

Основной вход с фонтаном в андалузском стиле соединяется с внутренним двориком, где дерево магнолии направляет вошедшего к металлической лестнице или в гостиную с баром в виде деревянного куба. Очаг завершает цикл стихий: вода, земля, металл, дерево и огонь.

ФОТО: hqroom.ru

Связь с внешней средой для хозяев необычайно важна, позволяя им наслаждаться впечатляющими видами вокруг дома и красивым внутренним двориком.

Эта связь с природой в сочетании со значительной высотой, большими окнами и симметрией, придает дому определенный динамизм, а предметы антиквариата и современного дизайна создают утонченную атмосферу, рождая постоянно меняющийся калейдоскоп впечатлений.