До и после: белая кухня быстро и без особых затрат стала яркой

Дизайнер Элизабет Ван Лерд решила переделать кухню своей помощницы Эбби, которая предоставила Элизабет полную свободу действий, так как, во-первых, доверяла профессиональному опыту и чутью Элизабет, а во-вторых, девушки не только работали вместе, но и были лучшими подругами.

ФОТО: thecollegehousewife.com

Кухня Эбби была полностью белой и, конечно же, требовалось добавить ей цвета. А пустой закуток с маленьким окошком превратился в обеденный уголок, который в случае необходимости становился домашним офисом.

ФОТО: thecollegehousewife.com

ФОТО: thecollegehousewife.com

Кухонную мебель менять не собирались. Ее решили покрасить, причем не все дверцы сразу, а выборочно. Яркие цветочные горшки, мягкие подушки и другие аксессуары расставили цветовые акценты. В яркий оранжевый цвет была покрашена и одна стена.

ФОТО: thecollegehousewife.com

ФОТО: thecollegehousewife.com