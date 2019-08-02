Пт, 2.08.2019
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До и после: белая кухня быстро и без особых затрат стала яркой

ФОТО: thecollegehousewife.com

Белые интерьеры кажутся многим скучными и неказистыми, пишет Postimees. Посмотрите, как просто и быстро приобрела яркость одна маленькая кухня.

Дизайнер Элизабет Ван Лерд решила переделать кухню своей помощницы Эбби, которая предоставила Элизабет полную свободу действий, так как, во-первых, доверяла профессиональному опыту и чутью Элизабет, а во-вторых, девушки не только работали вместе, но и были лучшими подругами. 

ФОТО: thecollegehousewife.com

Кухня Эбби была полностью белой и, конечно же, требовалось добавить ей цвета. А пустой закуток с маленьким окошком превратился в обеденный уголок, который в случае необходимости становился домашним офисом.  

ФОТО: thecollegehousewife.com

ФОТО: thecollegehousewife.com

Кухонную мебель менять не собирались. Ее решили покрасить, причем не все дверцы сразу, а выборочно. Яркие цветочные горшки, мягкие подушки и другие аксессуары расставили цветовые акценты. В яркий оранжевый цвет была покрашена и одна стена.

ФОТО: thecollegehousewife.com

ФОТО: thecollegehousewife.com

Теперь не скажешь, что эта кухня скучная! Больше фотографий вы найдете ЗДЕСЬ.

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