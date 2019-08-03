Советы будущим студентам: как создать домашний уют в общежитии или съемной квартире

ФОТО: Ikea

Студенты, уезжающие из родного из дома, часто живут в общежитиях или снимают квартиры. По словам дизайнера IKEA Байбы Фрейя, даже съемное жилье можно превратить в уютный дом. «Когда первокурсники переезжают в другой город, им приходится привыкать не только к новому городу и обществу, но и дому, дизайн которого часто оставляет желать лучшего. Чтобы временное жилье стало более комфортным, прежде всего стоит обратить внимание на гигиену, приватность и хранение личных вещей»,- говорит Фрейя.

Как обеспечить гигиену?

По мнению врачей, за год матрас впитывает в себя около 300 литров пота. Если в съемной квартире нет возможности поменять матрас или кровать, в таком случае обеспечить гигиену помогут наматрасники. «Если кровать или матрас нельзя полностью заменить, то рекомендуем купить наматрасник или специальную защиту на матрас, которая стоит всего пару евро. Наматрасник полезен не только из-за гигены, но и удобен, если старый матрас уже изношен», - говорит дизайнер IKEA. К тому же при переезде наматрасник легко забрать с собой.

ФОТО: Ikea

Если возможно, также замените в вашем новом жилище весь домашний текстиль: шторы, ковры, наволочки диванных подушек или хотя бы постирайте их. «Изделия из текстиля делают дом более уютным. Даже один новый ковер может придать жилью другой вид», - сказала Фрейя. Если переезжать придется часто, то стоит приобрести пару маленькх ковриков. Например, маленькие вязаные коврики стоят всего пару евро, и они есть разных расцветок. Дизайнер IKEA отмечает, что постельное белье, полотенца и покрывало на кровать, лучше купить новые.

Шторы помогут создать личное пространство

Байба Фрейя считает, если жилье приходится делить с кем-то еще, то даже в таком случае можно создать личное пространство. «Комнату можно разделить на части, например, с помощью штор, полок или вешалок для одежды, которые также можно накрыть специальной накидкой и отделить спальную зону, чтобы минимизировать шум, производимый соседом по комнате»,- говорит Фрейя.

ФОТО: Ikea

Складная и многофункциональная мебель будет тоже полезна в небольшом общежитии или съемной квартире. «Студенты редко занимаются, сидя за столом, поэтому, если это возможно, я рекомендую выбирать небольшой складной столик. Если же стол совсем нежелателен, то есть специальные подставки для работы на компьютере лежа в кровати или на диване», - говорит дизайнер. Для чтения она рекомендует использовать LED-лампы, которые можно поставить на стол или прикрепить к спинке кровати.

Передвижные ящики для хранения вещей

Когда несколько человек живут вместе в небольшом помещении, неизбежно возникает вопрос, где хранить личные вещи. «Для полок рекомендую использовать всю длину стены, так на них будет больше места. Но если в съемной квартире не разрешено сверлить стены, то хорошим решением будет приобретение передвижных ящиков, их можно использовать как ночной столик или как место хранения кухонной утвари или принадлежностей для ванны», - говорит дизайнер. Есть также коробки, которые стоят всего несколько евро, их можно поставить под кровать. В этих коробках хорошо хранить одежду, постельное белье и другие предметы.

ФОТО: Ikea

При использовании общей ванной комнаты Байба Фрейя рекомендует выбирать такие решения для хранения вещей, которые легко переносить и вешать на стену или дверь ванной комнаты. «Вы можете купить корзины или настенные карманы всего за несколько евро, их легко повесить и использовать для хранения как косметики, так и моющих средств», - сказала Фрейя.