Игрок сборной Украины предпочел карьеру в Турции переходу в "Краснодар"

По информации Sabah, стороны уже договорились о трансфере украинского футболиста за три миллиона евро, а сам Коноплянка будет зарабатывать в Стамбуле 2,5 миллиона евро в год.

Контракт Коноплянки с "Шальке" рассчитан до лета 2020 года, и уже в январе он может подписать контракт на правах свободного агента с любым клубом.