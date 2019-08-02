Пт, 2.08.2019
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Игрок сборной Украины предпочел карьеру в Турции переходу в "Краснодар"

Евгений Коноплянка.

ФОТО: OLI SCARFF/AFP

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в ближайшее время перейдет в турецкий "Бешикташ".

По информации Sabah, стороны уже договорились о трансфере украинского футболиста за три миллиона евро, а сам Коноплянка будет зарабатывать в Стамбуле 2,5 миллиона евро в год.

Контракт Коноплянки с "Шальке" рассчитан до лета 2020 года, и уже в январе он может подписать контракт на правах свободного агента с любым клубом.

Ранее бывший форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от российского "Краснодара", но по его мнению, футболист этот вариант продолжения карьеры не рассматривает, боясь потерять место в национальной команде.

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