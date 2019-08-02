Полиция заинтересовалась состоявшейся в офисе Центристской партии вечеринкой

Стражи правопорядка ознакомились с опубликованной в СМИ информацией, но на основании к настоящему моменту информации нельзя говорить о том, что имело место правонарушение, сказала руководитель отдела профилактики и расследования преступлений Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.

В опубликованном в минувшие выходные видео видно, как советник бюро Центристской партии Андрес Хийе устроил праздник в конторе партии, куда позвал незнакомых людей. По словам человека, поделившегося видео, на вечеринке употребляли как алкоголь, так и наркотики, но оказавшиеся в распоряжении редакции фотографии и видео не подтвердили данную информацию.

В своем обращении к однопартийцам Хийе сообщил, что вечером 23 июня он посетил мероприятие района Кесклинн с зажжением огня на стадионе у бастиона, а затем он отправился в бюро. «По дороге в офис я познакомился с тремя мужчинами в возрасте 25-30 лет, которые пожелали увидеть бюро партии. Мы все употребили алкоголь, но прозвучавших в медиа утверждений о наркотиках я подтвердить не могу», - сообщил он.

«Понимаю, что неумышленно навредил репутации партии и выражаю свое искреннее сожаление в связи с этим. Заверяю, что в будущем ничего подобного не случится», - подытожил он.