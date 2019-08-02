Полиция заинтересовалась состоявшейся в офисе Центристской партии вечеринкой

К настоящему моменту не удалось установить, что в Иванову ночь в офисе Центристской партии имело место нарушение закона. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиции потребуется собрать дополнительную информацию, пишет Postimees.
Стражи правопорядка ознакомились с опубликованной в СМИ информацией, но на основании к настоящему моменту информации нельзя говорить о том, что имело место правонарушение, сказала руководитель отдела профилактики и расследования преступлений Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.
В опубликованном в минувшие выходные видео видно, как советник бюро Центристской партии Андрес Хийе устроил праздник в конторе партии, куда позвал незнакомых людей. По словам человека, поделившегося видео, на вечеринке употребляли как алкоголь, так и наркотики, но оказавшиеся в распоряжении редакции фотографии и видео не подтвердили данную информацию.
В своем обращении к однопартийцам Хийе сообщил, что вечером 23 июня он посетил мероприятие района Кесклинн с зажжением огня на стадионе у бастиона, а затем он отправился в бюро. «По дороге в офис я познакомился с тремя мужчинами в возрасте 25-30 лет, которые пожелали увидеть бюро партии. Мы все употребили алкоголь, но прозвучавших в медиа утверждений о наркотиках я подтвердить не могу», - сообщил он.
«Понимаю, что неумышленно навредил репутации партии и выражаю свое искреннее сожаление в связи с этим. Заверяю, что в будущем ничего подобного не случится», - подытожил он.
Для расследования обстоятельств данного инцидента полиция начала сбор дополнительной информации. «Если кто-то располагает какими-то данными по данному случаю, просим связаться с полицией», - призвала Мирошниченко.