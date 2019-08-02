США официально вышли из ракетного договора с Россией

"Вывод США в соответствии со статьей XV договора вступает в силу сегодня, потому что Россия не смогла вернуться к полному и проверенному соблюдению путем уничтожения своей несовместимой ракетной системы - крылатой ракеты средней дальности наземного базирования SSC-8 или 9M729", - сказал Помпео.

Россия несет полную ответственность за прекращение действия договора. По крайней мере, в середине 2000-х годов Россия разработала, произвела, провела летные испытания и в настоящее время разместила несколько батальонов своей несоответствующей ракеты. Соединенные Штаты впервые выразили свою обеспокоенность Россией в 2013 году. Впоследствии Россия систематически отказывалась от шести лет усилий США, направленных на возвращение России к соблюдению. "При полной поддержке наших союзников по НАТО Соединенные Штаты определили, что Россия существенно нарушает договор, и впоследствии приостановили наши обязательства по нему. За последние шесть месяцев Соединенные Штаты предоставили России последнюю возможность исправить свое несоответствие. Как и в течение многих лет, Россия предпочла сохранить свою несоответствующую ракету, а не возвращаться к выполнению своих договорных обязательств", - сообщается в официальном письма американской стороны.

По словам Помпео, Соединенные Штаты не останутся участниками договора, который намеренно нарушается Россией. Несоблюдение Россией условий договора ставит под угрозу высшие интересы США, поскольку развитие и применение ракетной системы Россией, нарушающей договор, представляют собой прямую угрозу для Соединенных Штатов, а также их союзников и партнеров. Соединенные Штаты высоко ценят стойкое сотрудничество и решимость, которые союзники по НАТО проявили в ответ на нарушение России.