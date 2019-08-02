Таллиннский аэропорт бьет рекорды

По словам коммерческого директора аэропорта Ээро Пяргмяэ, этот результат соответствует ожиданиям, поскольку в июле временно прекратилась работа ряда бизнес-линий, например, в Копенгаген и Милан. Средняя заполняемость регулярных рейсов выросла до рекордного 81 процента.

«Несмотря на сравнительно теплую летнюю погоду в Эстонии, спрос со стороны пассажиров именно на летние рейсы на курорты остается очень высоким, а средняя заполняемость самолетов достигла рекордно высокой отметки. Летом Air Baltic существенно увеличила свою рыночную долю, с начала года вырастившая ее на семь процентов», - сказал Пяргмяэ.

Крупнейший оператор - латвийская государственная авиакомпания Air Baltic - в июле обслужила 24 процента пассажиров, Nordica - 15 процентов, а Ryanair - десять процентов. Лоукостерами воспользовались 20 процентов пассажиров.

В июле прямые рейсы обслуживались на 36 регулярных авиалиниях и на 25 чартерных. Существенная часть регулярного авиасообщения распределена между основными авиаузлами вроде Хельсинки, Риги, Франкфурта и Стокгольма. В августе также возобновится обслуживание регулярных рейсов на бизнес-линиях, которое прервалось в июле из-за плановых технических работ. Среди чартерных рейсов преобладали курорты Турции, Болгарии и Греции.