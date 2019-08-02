Таллиннский аэропорт бьет рекорды

В июле Таллиннский аэропорт обслужил 319 000 пассажиров, на 2,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года, это рекордное число пассажиров за месяц.
По словам коммерческого директора аэропорта Ээро Пяргмяэ, этот результат соответствует ожиданиям, поскольку в июле временно прекратилась работа ряда бизнес-линий, например, в Копенгаген и Милан. Средняя заполняемость регулярных рейсов выросла до рекордного 81 процента.
«Несмотря на сравнительно теплую летнюю погоду в Эстонии, спрос со стороны пассажиров именно на летние рейсы на курорты остается очень высоким, а средняя заполняемость самолетов достигла рекордно высокой отметки. Летом Air Baltic существенно увеличила свою рыночную долю, с начала года вырастившая ее на семь процентов», - сказал Пяргмяэ.
Крупнейший оператор - латвийская государственная авиакомпания Air Baltic - в июле обслужила 24 процента пассажиров, Nordica - 15 процентов, а Ryanair - десять процентов. Лоукостерами воспользовались 20 процентов пассажиров.
В июле прямые рейсы обслуживались на 36 регулярных авиалиниях и на 25 чартерных. Существенная часть регулярного авиасообщения распределена между основными авиаузлами вроде Хельсинки, Риги, Франкфурта и Стокгольма. В августе также возобновится обслуживание регулярных рейсов на бизнес-линиях, которое прервалось в июле из-за плановых технических работ. Среди чартерных рейсов преобладали курорты Турции, Болгарии и Греции.
В июле рекордное число пассажиров также обслужили в Тартуском аэропорту, где за месяц обслужили 2257 пассажиров, на 429 человек больше в годовом сравнении.