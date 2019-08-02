Фото: нарвитянин своими руками сделал домик-трансформер для путешествий с семьей

Всё необходимое - на небольшом прицепе

По словам Михаила Болтушина, самодельный домик выступает за габариты прицепа не больше, чем разрешают правила. На стоянке, выдвинув опоры домика, прицеп можно из-под него выкатить. Благодаря этому, не пришлось проходить сложную процедуру регистрации самодельного транспортного средства, ведь формально домик - это просто груз в прицепе.

В сложенном состоянии домик - одноэтажный, но на стоянке можно поднять крышу, создав “второй этаж” со спальными местами. Это распространенное решение в домах на колесах (еще со времен знаменитых хиппи-бусов Volkswagen), но стенки “второго этажа” практически всегда - тканевые, а Михаилу удалось сделать их полноценными - из металла с утеплителем внутри.

“Главная “фишка” - в трансформации, - объясняет Михаил. - Если бы крыша не поднималась, получилось бы разместить только три спальных места. А так - можно цеплять к любому седану, и вся семья может путешествовать со своими спальными местами”.

При подъеме крыши внутри домика открывается верхняя кровать размером 180 на 140 см, где могут разместиться трое детей. Под ней расположен столик и два дивана. Стол можно опустить на один уровень с диванами, переложить подушки - и внизу образуется кровать для троих взрослых.

Оставшееся место занимают кухня и душевая кабинка. Вода для них хранится в больших канистрах. В специальную канистру также сливается грязная вода из канализации. По словам Михаила, он обдумывает, как установить прямо в душевой кабинке небольшой биотуалет для детей.

На кухне есть встроенный шкаф, в котором - не только посуда, но и настоящий сейф для документов, прикрепленный к внутреннему каркасу домика.

Михаил основательно продумал, как наиболее экономно использовать каждый квадратный сантиметр пространства, а многие элементы сделать многофункциональными. Ведь общая площадь домика - всего 5,3 квадратных метра. Поэтому на кухне есть вытяжка из компьютерных кулеров, которая также вентилирует все помещение; верхняя кровать является одновременно силовым элементом каркаса, а при сложенной крыше превращается в хранилище постельного белья; душевую кабину можно использовать как шкаф для верхней одежды.

Полгода работы в гараже

“Я давно хотел сделать что-то подобное, и вот, наконец “собрался пазл” - оказалось, что самоделку можно сделать, не регистрируя, и я решился, - рассказал Михаил. - И детям, и мне интересен такой вид отдыха. Он очень экономичный - затраты только на топливо. Я люблю отдыхать на природе и открывать для себя что-то новое”.

На реализацию проекта у Михаила ушло около полугода и около 4 000 евро. Помог удобный график на работе - две 12-часовые смены, после которых - два выходных дня, которые можно было потратить на техническое творчество в гараже.

Предварительно он изучил работы других самодельщиков, советовался с ними в соцсетях, публиковал результаты своей работы на YouTube. Что-то пришлось переделывать прямо в ходе работы.

“Нарабатывался опыт. Думаю, если делать во второй раз, сделаю раза в два быстрее”, - говорит Михаил Болтушин.

Передвижной домик-трансформер собственного изготовления проходит тестирование в полевых условиях. ФОТО: Михаил Болтушин

По результатам первой поездки по Эстонии свой домик Михаил планирует еще немного доработать, прежде всего установить автономный дизельный обогреватель. Изначально Михаил отказался от холодильника, но оказалось, что его в летней поездке очень не хватало.