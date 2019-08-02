Фото: нарвитянин своими руками сделал домик-трансформер для путешествий с семьей

Работник Завода масел Михаил Болтушин своими руками построил домик, который помещается в обычный автомобильный прицеп. В домике есть небольшая кухня, душевая кабинка с запасом воды и стол с сиденьями на шесть человек. А на ночь домик трансформируется так, что в нем появляется шесть спальных мест. На днях Михаил вернулся из первого путешествия по Эстонии, в котором тестировал самоделку, и решил поделиться идеями с читателями Rus.Postimees.
Всё необходимое - на небольшом прицепе
По словам Михаила Болтушина, самодельный домик выступает за габариты прицепа не больше, чем разрешают правила. На стоянке, выдвинув опоры домика, прицеп можно из-под него выкатить. Благодаря этому, не пришлось проходить сложную процедуру регистрации самодельного транспортного средства, ведь формально домик - это просто груз в прицепе.
В сложенном состоянии домик - одноэтажный, но на стоянке можно поднять крышу, создав “второй этаж” со спальными местами. Это распространенное решение в домах на колесах (еще со времен знаменитых хиппи-бусов Volkswagen), но стенки “второго этажа” практически всегда - тканевые, а Михаилу удалось сделать их полноценными - из металла с утеплителем внутри.
“Главная “фишка” - в трансформации, - объясняет Михаил. - Если бы крыша не поднималась, получилось бы разместить только три спальных места. А так - можно цеплять к любому седану, и вся семья может путешествовать со своими спальными местами”.
При подъеме крыши внутри домика открывается верхняя кровать размером 180 на 140 см, где могут разместиться трое детей. Под ней расположен столик и два дивана. Стол можно опустить на один уровень с диванами, переложить подушки - и внизу образуется кровать для троих взрослых.
Оставшееся место занимают кухня и душевая кабинка. Вода для них хранится в больших канистрах. В специальную канистру также сливается грязная вода из канализации. По словам Михаила, он обдумывает, как установить прямо в душевой кабинке небольшой биотуалет для детей.
На кухне есть встроенный шкаф, в котором - не только посуда, но и настоящий сейф для документов, прикрепленный к внутреннему каркасу домика.
Михаил основательно продумал, как наиболее экономно использовать каждый квадратный сантиметр пространства, а многие элементы сделать многофункциональными. Ведь общая площадь домика - всего 5,3 квадратных метра. Поэтому на кухне есть вытяжка из компьютерных кулеров, которая также вентилирует все помещение; верхняя кровать является одновременно силовым элементом каркаса, а при сложенной крыше превращается в хранилище постельного белья; душевую кабину можно использовать как шкаф для верхней одежды.
Полгода работы в гараже
“Я давно хотел сделать что-то подобное, и вот, наконец “собрался пазл” - оказалось, что самоделку можно сделать, не регистрируя, и я решился, - рассказал Михаил. - И детям, и мне интересен такой вид отдыха. Он очень экономичный - затраты только на топливо. Я люблю отдыхать на природе и открывать для себя что-то новое”.
На реализацию проекта у Михаила ушло около полугода и около 4 000 евро. Помог удобный график на работе - две 12-часовые смены, после которых - два выходных дня, которые можно было потратить на техническое творчество в гараже.
Предварительно он изучил работы других самодельщиков, советовался с ними в соцсетях, публиковал результаты своей работы на YouTube. Что-то пришлось переделывать прямо в ходе работы.
“Нарабатывался опыт. Думаю, если делать во второй раз, сделаю раза в два быстрее”, - говорит Михаил Болтушин.
По результатам первой поездки по Эстонии свой домик Михаил планирует еще немного доработать, прежде всего установить автономный дизельный обогреватель. Изначально Михаил отказался от холодильника, но оказалось, что его в летней поездке очень не хватало.
Другим любителям автомобильных путешествий Михаил советует не бояться строить собственное передвижное жилье - это сложно, но вполне осуществимо.