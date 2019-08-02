Туристов предупредили об отсутствии свободных мест в отелях популярного турецкого курорта

Глава Ассоциации отельеров Турции (POYD) Улкай Атмаджа заявил о том, что Анталья переживает пик туристического сезона. Так, число прибытий отдыхающих в туристическую столицу страны 28 июля достигло рекордного показателя в 92 334 человека за сутки. В данный момент наблюдается рост турпотока из всех частей света. Эксперты также сообщают об увеличении числа местных туристов, пишет turizm.ru.

По словам главы POYD, июль 2019 года оказался для Турции весьма динамичным по количеству бронирований. На данный момент гостиницы Эгейского и Средиземноморского регионов Турции заполнены на 100%. Туристов, планирующих свой отдых только сейчас, предупреждают об отсутствии свободных мест в объектах размещения.

Местные власти также поделились статистикой Международного аэропорта Антальи. В июле воздушная гавань приняла 2 450 650 иностранных граждан. В середине лета в среднем сюда прилетало 20 самолетов в час. В итоге с 1 по 30 июля в Анталье совершили посадку более 14 200 лайнеров, из которых около 12 тысяч — международные. Если тенденция сохранится, то до конца года Анталья сможет достичь своей цели в 16 миллионов туристов, — заявил Улкай Атмаджа.

Растущий турпоток не только в Анталье, но и других регионах, позволил Турции получить во втором квартале 2019 года доход от туризма в размере 7,974 млрд долларов. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Личные расходы туристов за это время составили почти 5,2 млрд евро. Остальная часть — это средства, потраченные на приобретение туров.