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А где Лаагна-теэ? В интернете появился первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана

Nolani filmi võtted Laagna teel. 11/07/2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Как сообщают зарубежные СМИ, в кинотеатрах перед сеансами начали показывывать тизер-трейлер следующего фильма Кристофера Нолана — «Принципа» (Tenet).

Интересно, что официально его еще не выкладывали в интернет, так что за авторов это сделали зрители, которым удалось записать его на камеру смартфона.

И хотя ролик фактически не раскрывает никаких деталей о картине, его все равно активно стараются удалить из открытого доступа. Также примечательно, что он в большей степени сконцентрирован на персонаже Джона Дэвида Вашингтона. Можно предположить, что именно ему отведена роль главного героя фильма Нолана.

TENET Teaser (2020) A Christopher Nolan Movie!

Некоторые в сети, в том числе и журналисты, уже сравнивают данный тизер с «Началом».

Жителей Эстонии может порадовать тот факт, что буквально на доли секунд в кадре появляется бегущий по крыше Горхолла Джон Дэвид Вашингтон, а на заднем плане виднеется шпиль церкви Олевисте. К сожалению, в данном ролике нет ни единого кадра, посвященного перекрытой почти на месяц ради съемок фильма Лаагна-теэ.

Сценapий Tenet напиcан сaмим Кристофером Hoлaнoм. Пoмимo Baшингтoнa, в фильмe пoявятcя Элизaбeт Дeбики, Робеpт Пaттинcoн, Aaрoн Tейлоp-Джонсон, Keннeт Брaнa, Клeмaнc Пoэзи, Димпл Kaпaдиa и Мaйкл Keйн.

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