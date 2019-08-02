Отть Тянак выиграл утреннюю часть Ралли Финляндии

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя после первых пяти спецучастков первого дня Ралли Суоми возглавили общий зачет.
Для лидерства Тянаку не понадобилось выигрывать много спецучастков, достаточно было лишь показывать стабильную езду, которую конкуренты не смогли. Тянак после шести спецучастков может похвастаться всего одной победой, которая пришла к нему на четвертом спецучастке, а в остальных случаях Тянак просто оказывался на секунду-другую медленнее победителя, но нестабильность участников превращала эти отставания в преимущество.
Итог первой половины дня в Суоми таков, что Тянак опережает на 5,4 секунды Яри-Матти Латвалу и на 5,8 Криса Мика. Что примечательно - все гонщики представляют конюшню "Тойоты", которая ведет с "Хендай" борьбу за победу в Кубке конструкторов. Сам же Тянак ведет борьбу за титул чемпиона мира с Себастьяном Ожье, который после шестого спецучастка пока шестой с отставанием в 12,6 секунды.