Марка Acura объявила о возвращении версий Type S

Бренд-менеджер Акуры Джон Икеда говорит, что это еще один важный шаг для перехода марки в новую эру после запуска суперкара NSX, серии A-Spec и третьего поколения паркетника RDX, пишет Drive .

Какой же модели японцы доверили воскрешение «эски»? Производитель интригует тизерами и молчит, но сомнений нет — речь о седане TLX.

Получается, что серийную версию Type S выведет в свет «второй» TLX, дебютирующий в 2020 году. По слухам, «эске» достанется новая турбошестерка, прежде не замеченная на Хондах. Сейчас максимальная отдача «ти-эль-икса» с V6 3.5 — 294 л.с., 362 Н•м. Очевидно, мощность «тайпа» существенно превысит 300 сил. Шасси должно быть настроено жёстче, тормоза усилены, дизайнеры завернут все это в подобающую оболочку, а маркетологи навесят конский ценник. Но маловато шансов, что Acura TLX Type S выберется за пределы Северной Америки.