Пт, 2.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Попрошаек в Швеции обязали платить за разрешение собирать деньги

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Попрошайка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lugeja foto

Руководство шведского Эскильстуна впервые в стране одобрило новый способ борьбы с попрошайками: теперь для «пассивного сбора денег» в некоторых районах города необходимо получить разрешение силовиков, сообщает News.ru

Стоимость документа составляет 250 крон (€25). Заявитель должен жить в королевстве на законных основаниях и иметь номер социального страхования. Требования вступили в силу 1 августа 2019 года, говорится на сайте муниципалитета.

Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить, — цитирует представителя городской администрации издание Eskilstuna-Kuriren.

Попрошайничество не запрещается в Швеции на государственном уровне. Решение проблемы передаётся на усмотрение местных администраций. Власти нескольких городов, которые ранее пресекли подобную деятельность, подверглись критике в ущемлении прав людей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

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