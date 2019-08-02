Попрошаек в Швеции обязали платить за разрешение собирать деньги

Руководство шведского Эскильстуна впервые в стране одобрило новый способ борьбы с попрошайками: теперь для «пассивного сбора денег» в некоторых районах города необходимо получить разрешение силовиков, сообщает News.ru.
Стоимость документа составляет 250 крон (€25). Заявитель должен жить в королевстве на законных основаниях и иметь номер социального страхования. Требования вступили в силу 1 августа 2019 года, говорится на сайте муниципалитета.
Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить, — цитирует представителя городской администрации издание Eskilstuna-Kuriren.
Попрошайничество не запрещается в Швеции на государственном уровне. Решение проблемы передаётся на усмотрение местных администраций. Власти нескольких городов, которые ранее пресекли подобную деятельность, подверглись критике в ущемлении прав людей, находящихся в сложной жизненной ситуации.